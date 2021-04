De l'ascension à l'ascenseur, Quavo et Saweetie se sont aimés mais n'échapperont visiblement pas à la règle des ruptures catastrophiques. L'occasion de revenir sur les pires ruptures du Rap Game.

Par SK. Comme d'autres stars du rap game, Quavo et Saweetie nous ont fait rêver quelques temps. Deux années durant, ils ont formé l'un des couples les plus prometteurs du Hip-Hop avec leurs carrières montantes respectives. Celle de Quavo, membre des Migos, semblait à l'arrêt depuis un moment, alors que celle de Saweetie décollait littéralement avec son hit "My type". Néanmoins, la ravissante californienne était fière de s'afficher au bras de son rappeur de boyfriend et avait confié à Générations combien elle se sentait chanceuse de partager sa vie avec quelqu'un comme lui... Quelques mois plus tard, la jeune étudiante et femme d'affaires en devenir déchnaterait.

Tromperies, mensonges, trahison... Un triste classique, d'autant plus exacerbé chez les stars, qui étalent constamment leurs vies sur les réseaux sociaux. Non pas sans heurts, Offset et Cardi B resteront donc le seul couple de la bande. La love story, devenue une lamentable histoire entre ex a atteint le paroxysme du mauvais goût lorsque Quavo, sans aucune dignité a réclamé à celle qui fut pourtant sa chérie, tous les cadeaux offerts durant leur relation, au point d'arriver à une confrontation musclée dans un ascenseur. Des cadeaux dont il avait apparemment chiffré la valeur puisqu'une somme étrangement précise à été communiquée dans les médias. Triste séparation qui nous rappelle d'autres ruptures Hip-Hop pathétiques.



Larguées comme des m*****....



Mary J Blige, la drama queen

A 50 ans, Mary J.Blige peut se vanter d'être toujours aussi fraîche. Le corps ferme d'une minette de Tik-Tok, le visage sans aucune ride et une carrière plus que respectable.Près d'une dizaine de Grammys depuis qu'elle a démarré au début des années 1990. De Sweet thing à Be without you; de My everything à No more drama, la chanteuse n'a pourtant jamais été heureuse en amour. Peut-être doit-on la profondeur de ses sons à ses unions désastreuses. Aujourd'hui célibataire et sans enfant, elle digère son énième échec sentimental. Pourtant, la charismatique Mary a été séduite par les artistes et business men les plus influents du game.

Mary J.Blige et Puff Daddy

De ses romances avec d'autres stars, on se souvient d'une brève et infructueuse liaison avec P.Diddy, à ses débuts, alors qu'il était son producteur. L'union ne fonctionne pas, il passe vite à autre chose et elle aussi, dans les bras d'un autre poulain de Puffy: K&Cie. Héritiers artistiques des Jodeci, les frères Hailey, Cedric aka K-Ci et Joel aka Jojo, forment un duo de rnb qui connaît de beaux succès au milieu des 90's. Alors qu'il chante l'amour et la sensualité sur scène, il semblerait que Cedric ait une face beaucoup plus sombre que connaîtra malheureusement l'interprète de I'm going down. Violences domestiques, terreur et drogue. Cette idylle lui fera vivre une véritable descente aux enfers. Brisée, la confiance en soi au plus bas, elle se rapproche d'un autre chanteur à succès de l'époque, Case ! Lui, serait apparemment à l'opposé de K-Ci mais, lassé de la demoiselle alors en en chantier et avec trop de problèmes personnels à gérer, il mettra rapidement un terme à la relation.

Mary J.Blige et K-Cie



Après cela, une des ex de Nas révélera que l'interprète de The Message aurait lui aussi entretenu une relation avec la queen dont on ne sait presque rien, peu de temps avant le passage en l'an 2000.

Solide, Mary J.Blige se remet et continue une vie amoureuse tantôt chaotique, tantôt insignifiante puis, elle fait la rencontre Kendu. Après en avoir tant bavé, elle trouve enfin son Prince charmant.

Enfin, elle y a crû...

Mary J.Blige et Martin Kendu Isaacs

Terminé les bad boys, les chanteurs, les rappeurs. Mary trouve son nouveau chéri dans le game mais fini les musiciens.Kendu, aka Martin Kendu Isaacs est un cadre d'âge mûr qui évolue dans la branche administrative. Entre les deux, le courant passe, au lit comme au travail puisqu'il était entre-temps devenu son manager. Notre Juliette des blocs, qui n'a plus de temps à perdre, accepte de l'épouser. On est en 2003, son sixième album Love and life vient de sortir et cartonne; l'été se termine sur une note positive. De son précédent lit, Kendu a eu trois enfants pour lesquels Mary J. devient une belle-mère investie. Et pourtant, ce serait un drame de plus ! Kendu est un bon vivant, il aime dépenser gros (surtout l'argent de sa star de femme) et la bonne compagnie. Il prend une maîtresse qui, consciente de partager son amoureux avec une célébrité, est bien décidée à profiter de quelques avantages. Monsieur Isaacs ne se fait pas prier pour céder à tous ses caprices. Alors que la chanteuse doit éponger les revers de son train de vie fastueux d'antan, qu'elle n'est pas sa surprise lorsqu'elle se découvre à la fois cocue et sponsor de la liaison de sa rivale ! Et à hauteur de dizaines de milliers de dollars (juste pour le budget voyages et petits cadeaux en tous genres) ! Après 13 ans de mariage, elle décide d'arrêter les frais. Entamer la procédure de divorce lui permettra de se confronter au fait que son mari était fou amoureux de son argent, puisque l'ex-monsieur J.Blige demandera plus de 100 000 euros de "frais compensatoires " par mois.

Deux ans plus tard, le 21 juin 2018, la chanteuse retrouve le plus fidèle de ses compagnons, le célibat. On n'ignore si elle a finalement accepté de continuer d'entretenir Isaacs, ni sa la maîtresse de ce dernier est toujours aussi in love de lui (et de l'argent qu'il n'a visiblement jamais eu). Cependant, la "Queen of Hip-Hop Soul", qui fêtait ses 50 ans le 11 janvier semble radieuse et toujours aussi forte.



Ciara, la blessée de guerre



Tout avait pourtant commencé comme un conte de fées...

La texane était arrivée en force dans le game au milieu des années 2000 avec son titre My goodies. Après avoir échoué à Atlanta pendant l'adolescence, elle fait LA bonne rencontre au bon moment ! Ciara, qui a toujours aimé dansé (et tout le monde a pu apprécier ses talents en la matière), se rêvait en artiste célèbre depuis longtemps; mais du rêve à la réalité.... Heureusement pour elle, elle croise la route du producteur Jazze Pha ! Fini de danser dans le salon avec ses copines devant les clips des Destiny's child. Phalon Alexander, un mec de la bande à Erick Sermon, a pu se faire les dents sur Tupac, Trick Daddy ou encore Ludacris; il connaît son job. Il signe la petite sur son label et ça prend direct ! On est alors en pleine explosion du crunk, la belle a un créneau tout trouvé.

Ciara et Lil Bow Wow

Hit sur hit, feat sur feat, Ciara se paye Missy Eliott, qui rêve d'en faire la nouvelle Tweet; Petey Pablo, 50Cent... Un déhanché de fou, des chorées impossibles à reproduire; il faudra attendre The Evolution, en 2006 pour voir l'interprète de Promise être plus démonstrative dans sa féminité. Plus mature, plus posée, elle est prête à rencontrer l'amour. C'est en tout cas le signal qu'elle envoie. Machine à tubes dynamiques, Ciara est aussi une pro des ballades, une loveuse. C'est ainsi que toute jeune femme, après quelques flirts insignifiants avec Lil Bow Wow, 50 et un basketteur, elle rencontre la révélation rap d'Atlanta, Future. Début des années 2010, l'artiste inonde les ondes en alternant sorties de mixtapes et d'albums. Les certifs tombent, la belle aussi, dans ses bras. Elle approche doucement la trentaine, lui, n'a que deux ans de plus qu'elle mais déjà une grande expérience de la vie. Il est père et, en plus de la musique, occupe la fonction extrêmement prenante d'enceinteur professionnel !



Ciara et Future



Celle qui a décroché le triple disque de platine avec son tout premier album, croit à cette histoire d'amour. Pour la vie, c'est ce qu'il lui a promis lorsqu'il l'a demandée en fiançailles. On ne connaît pas d'ex sérieux à l'auteure de Basic Instinct; alors à lui elle donne tout. Déterminée, elle décide d'agrandir sa descendance en lui donnant un fils, Future Zahir, qui vient au monde le 19 mai 2014. Personne ne dira que la grossesse aurait contribué à la ruine de leur histoire mais, c'est étrangement à partir de ce moment que Future a intensifié ses activités de Serial Fécondateur.

Ciara et son fils Future Zahir Ciara et son fils Future Zahir

Humiliée, le coeur brisé, un gosse sur les bras...Pourtant, c'est quand même lui qui la laisse tomber comme un vieux masque jetable ! L'interprète de Slave Master décide simplement de se retirer de la relation et d'esquiver ses responsabilités. Pas d'excuses, pas d'explications, il tente lâchement de maintenir le statu quo. De toute façon, elles accouchent toutes à la chaîne, il a d'autres choses à gérer. Heureusement, celle qui chantait Love, Sex and Magic en feat avec Justin Timberlake sait rebondir. Digne malgré tout, elle tourne le dos au supporter des Falcons Hawks et aux parquets de la NBA pour fouler les terrains verdoyants de la NFL. C'est en mère célibataire qu'elle rencontre Russell Wilson, le quaterback des SeaHawks de Seattle. Contrairement au collectionneur de baby mamas, le sportif s'investit réellement dans la relation. Il est sous le charme de la belle et veut s'engager. Ainsi, en 2016, un an après leur premier date, Ciara Princess Harris devient madame Wilson.

Ciara, son mari Russell Wilson et leur deuxième enfant Win Ciara, son mari Russell Wilson et leur deuxième enfant Win

Esquivant les batailles médiatiques et les demandes de pension alimentaire sans suites, elle refait tout simplement sa vie. Future est rayé et la chanteuse plus rayonnante que jamais. Le couple a aujourd'hui deux enfants.



Lil Kim, le colis abandonné

My ride or die... C'était le plan...En principe

Il est venu, ils se sont plu, il lui a offert de sortir du ghetto et de troquer sa vie de merde pour une existence pleine de biff et de voitures de luxe... Jusqu'à ce qu'il en rencontre une autre ! The Notorious Big n'a jamais été présenté comme un coureur de jupons invétéré. Côté coeur, on lui connaît surtout deux histoires importantes. La première avec Kimberly Jones aka Lil' Kim. Contrairement à lui, celle qui deviendra la queen bitch survit dans Brooklyn. Au gré des déferlements de violence de son paternel, elle vit tantôt dans la rue, tantôt dans le taudis familial. Puis, le soleil éclaire enfin sa route.

Lil'Kim et Biggie

En 1990 elle rencontre le poulain de Puff Daddy, celui qui deviendra le roi des Mc's, Christopher Wallace. Biggie, qui deale dans les alentours, repère cette gosse perdue. Alors que personne ne semblait avoir remarqué son potentiel, il voit en elle une artiste bankable. Bienveillant (et en sang sur elle aussi), il jouera auprès d'elle le rôle de mentor. Alors que les quelques rappeuses qui scorent dans le game, à cette époque, adoptent un style vestimentaire plutôt masculin, Kimberly lancera sur les bons conseils de Biggie l'ère des kickeuses biatch. Bodies échancrés, mini-jupes en simili cuir; la recette fonctionne immédiatement auprès du label Bad Boys Records qui capitalise à fond sur le contraste entre le flow thug de la demoiselle et cette poitrine qu'elle couvre à peine. Biggie lance sa carrière, en même temps que la sienne explose aux Etats-Unis et outre-Atlantique.

Faith Evans et Biggie

Ils auraient pu (dû) former l'un des couples les plus influents du Hip-Hop mais...Le destin en a décidé autrement. Dans le label, super Puffy a aussi signé une jeune chanteuse répondant au doux nom de Faith Evans. Pas vulgaire pour un sous, le teint très clair, elle tape immédiatement dans l'oeil du Big Poppa (le surnom que Lil' Kim lui donnait affectueusement dans l'intimité). Ni une, ni deux, le rival de Tupac s'embarque dans une histoire d'amour avec l'interprète de True Love et l'épouse quelques mois à peine après le début de leur relation, laissant Kimmy sur le bord de la route. De cet affront, elle ne se remettra jamais: elle qui avait vu en lui son âme Juicy le 9 mars 1997, et particpera au refrain du tube I'll be missing you aux côtés des 112, duquel The Notorious Kim sera étrangement écartée.



Sa vie durant, le complexe aidant, elle aura tout fait pour que son teint s'approche au maximum de celui de celle qui lui avait dérobé son amour. Elle aura réussi ça, mais à quoi bon ? Lil Kim peut au moins se vanter d'avoir ouvert la voie à plusieurs générations de sexy gangsta rappeuses, de Jackie O' à Nicki Minaj en passant par Foxy Brown et Megan Thee Stallion.





Les histoires d'amour finissent mal...en général



En mode hystérique love, d'autres stars ont dû partir. Pour mettre fin à l'humiliation certes, mais aussi pour éviter d'être davantage en danger. Parmi elles, Rihanna.



La Riri, au top, avait tout pour être la plus heureuse: un statut de star dans la musique (grâce au talent de son patron Jay-Z), une influence internationale qui l'a longtemps placée comme une icône de la mode (particulièrement capillaire) et Chris Brown. L'interprète de Run it, avait mis tout le monde d'accord au début des années 2000 avec sa voix et ses chorégraphies; enchaînait les clips et même les films. Tous les deux avaient été des amours d'enfance et s'étaient retrouvés au sommet. Jeunes, fortunés, convoités par les marques de luxe et les plus grosses personnalités du Rap Game, ils tentaient de vivre leur vie, en dépit des paparazzi qui les épiaient constamment. La pression de la médiatisation, les enjeux de leurs carrières et ces moments d'intimité qu'ils devaient voler, avaient rendu le Chris Brown plutôt tendu. Sa jeunesse faisait aussi que le propriétaire de 14 franchises Burger King, sachant les plus belles femmes sensibles à son charme,avait parfois envie de papillonner. La jalouse Riri, qui s'efforçait de renvoyer une image de fille forte et indépendante, avait toutefois du mal à garder son calme quant à ces écarts de conduite. C'est ainsi qu'un soir, le drame se produisit.

Chris Brown et Rihanna Chris Brown et Rihanna

Chris Brown et Rihanna sont dans une voiture, lui côté conducteur, elle côté passager. Lui, téléphone dans la main, elle en mode vénère; lui fatigué de se justifier, elle, déterminée à en découdre. Il craque, la frappe, lui détruit littéralement le visage. Choquée, blessée, elle rentre chez elle et a le réflexe de photographier ses blessures. Elle publie le carnage sur la toile, créant immédiatement l'effroi dans le monde entier.

Rihanna et Chris Brown Rihanna et Chris Brown

Malheureusement, les coups n'arrêtent pas l'amour, et c'est Chris, son Chris qu'elle aime tendrement depuis l'adolescence. Cependant, les stars n'ont pas le droit de péter les plombs. Parce qu'elles sont symboles malgré elles, leur image les force parfois aux plus grands sacrifices. Battue mais croc, la boss de Fenty Beauty essaye d'abord de minimiser la gravité des faits. C'est trop tard ! On est en 2009, le combat contre les violences conjugales commence à occuper beaucoup d'espace dans les débats publics. Pardonner le chanteur, se remettre avec lui, impossible pour une célébrité de son rang, ce serait trahir toutes celles qui vivent maltraitées par un compagnon aux mains (aux pieds aussi) trop légères et qui n'ont pas la voix assez puissante pour attirer l'attention. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui lui manque de retourner dans ses bras et de continuer comme avant. Cela, la miss Umbrella a du mal à s'en cacher. A contre-cœur et sur les empressements de son entourage, elle rompt et porte plainte contre Chris Brown pour agression et menaces.

Il reconnaîtra finalement ses torts en acceptant de plaider coupable lors de la seconde audience, le 22 juin 2009. Les deux ex, devenus partis opposés dans cette triste affaire, trouveront un arrangement à l'amiable. Lui, présentera aussi publiquement ses excuses à ses fans et aux femmes en vidéo; pendant qu'elle, le coeur brisé sortira deux ans plus tard We found love en feat avec Calvin Harris. Pour la vidéo, qui lui rapporte le Grammy du meilleur clip en 2013,c'est le mannequin Dudley O'Shaughnessy qui est choisi pour jouer son petit ami et qui, de look comme de faciès, fait étrangement penser à Chris Brown...

Rihanna et Asap Rocky Rihanna et Asap Rocky

En même temps, alors que la polémique freine grandement la carrière de l'interprète de "With you", miss Diamonds tente tant bien que mal de faire le deuil de cette union passée en se livrant à un clash avec sa remplaçante, le model Karrueche Tran. Heureusement, tout cela est bien loin maintenant et après avoir mis le bazar entre les deux amis Chris Brown et Drake en sortant avec ce dernier (les deux sont maintenant réconciliés), elle pèse aujourd'hui un milliard grâce à sa marque Fenty et vit depuis récemment une histoire d'amour tout en style avec Asap Rocky.



En France, nous avons également eu droit à une réplique de cette histoire avec la queen Aya Nakamura et le rappeur Niska. L'union nous avait à la fois surprise et ravie, c'est vrai, ici on est un peu en galère de love stories version urbaine. Elle était au top après avoir décroché le diamant avec son deuxième album Nakamura. Lui, avait également giflé la France entière en mode Charo. La belle, amoureuse de l'amour, semblait satisfaite de cette relation, en dépit des turbulences qui étaient survenues rapidement. Le méchant-méchant, devenu père tôt, bien avant de s'imposer comme le maître de la trap music francophone, entretenait des rapports ambigus avec sa baby mama. Des dires de cette dernière, les deux étaient tantôt ex, tantôt en phase de reconstruction de leur amour. Eux aussi s'étaient rencontrés et kiffés alors qu'ils n'étaient que des enfants. Fatiguée d'être mise de côté, Mimi vivait de plus en plus mal les punchlines misogynes de Niska, qu'elle interprétait comme des piques. D'autant qu'elle était enceinte de leur deuxième bébé !

On est à la fin des années 2010, Commando a raflé la certif diamant; Mr. sal et sa chanteuse de petite amie ont tout pour roucouler sereinement. Pourtant, l'ex est décidé à régler ses comptes, comme lui, publiquement et lance l'offensive. On apprend alors qu'elle porte sa seconde grossesse en même temps que notre pop Queen... Rien n'arrête une femme en colère, Mimi ne lâche pas l'affaire. Elle entre en contact avec l'interprète de Pookie et publie sur ses réseaux sociaux les échanges privés en audios et en screen shot qu'entretient le triangle amoureux. Le Zifukoro n'assume pas et poursuit sa promo, en dépit des internautes qui trolleront ses publications des mois durant. Digne et discrète sur sa vie personnelle, l'artiste francophone féminine la plus écoutée sur Spotify refusera de divulguer la moindre information en insistant sur le caractère privé de son idylle.

Mimi, Aya Nakamura et Niska (mo,tage Blasting News).

Cela n'empêchera toutefois pas que les informations de leaker: sur la grossesse avortée de Aya Nakamura et sur des coups qu'elle aurait reçu. Etrangement, cela n'empêchera pas non plus que le troisième album de Niska, Mr.sal, cartonne dans les classements, certifié disque d'or en 10 jours seulement. Entre-temps, la gagnante du Grand Prix Sacem en 2020 a enchaîné les succès et retrouvé l'amour dans les bras de son Vladimir de producteur. Avec lui, elle confectionne ce quatrième album, Aya. Le témoignage d'une femme amoureuse et qui a envie de le crier sur tous les toits. Les titres Doudou et Plus Jamais, en feat avec l'artiste britannique Stormzy, cartonnent en rotation. Bien que finalement Vladimir ne soit pas non plus le bon numéro (on en veut pour preuve ses infidélités répétées avec une femme de leur entourage), elle a tout de même décidé de rester avec lui, ignorant les mouvements de la toile, comme à son habitude.

Aya Nakamura et son producteur et compagnon Vladimir.

​​ Aya Nakamura et son producteur et compagnon Vladimir.​​

Si la météo est plutôt houleuse côté coeur, tout va pour le mieux côté business. La copine est worldwide ! Elle a explosé le record de streams à l'international et a sorti dernièrement un futur hit en feat avec Diplo (Major Lazer) et Swae Lee.

Heureusement, beaucoup d'autres couples du game se séparent en paix et avec respect en choisissant de ne garder que le meilleur. Comme JLO et P.Diddy, certains parviennent même à rester amis...