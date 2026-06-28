Nas, Jay-Z, 50 Cent, Notorious BIG : découvrez le top 10 des meilleurs morceaux de rap new-yorkais

Le très célèbre média américain Complex a dévoilé sa liste des 100 meilleurs morceaux de rap new-yorkais, et forcément, on y trouve de très grands noms du Panthéon du rap US.

Cela fait maintenant plusieurs jours que New-York est en fête, depuis la victoire des Knicks en finale de NBA, finalement. Une victoire qui était attendue par la ville depuis une éternité, plus de 50 ans (1973 exactement). Forcément, une victoire aussi historique, ça se fête, et on a pu voir que les new-yorkais ont ressorti leurs meilleurs couplets de rap. Clairement, le lien entre la ville et la scène rap est toujours aussi fort en ce moment, et c'est dans ce contexte qu'on a pu voir un émerger un top 10 des meilleurs morceaux de rap new-yorkais.

On parle de top 10, mais le très célèbre média Complex, qui est à l'origine de la liste, a en fait publié un top 100 des meilleurs morceaux de rap new-yorkais. Un classement assez complet et fourni, avec des morceaux de toutes les générations, mais on va se concentrer sur le top 10. Un top dominé par... Nas, et son "N.Y. State of Mind" extrait de son tout premier album classique, "Illmatic", avec la célèbre prod de DJ Premier qui a tant marqué les esprits, et surtout l'écriture de Nas, si visuelle, si précise, tout ça mis en valeur par une vraie science de la rime et des placements. En deuxième position, le tube "Juicy" de Notorious BIG, considéré par beaucoup comme un des plus grands titres de tous les temps.

En 3ème position, c'est un énorme classique, très ancien : "The Message", de Grandmaster Flash & the Furious Five, qui nous décrit la réalité très dure du South Bronx, berceau du rap et du hip-hop, sur un beat funky inimitable. En 4ème position, on retrouve un morceau qui est peut-être notre préféré ici à la rédaction : "Shook Ones Part II", de Mobb Deep, un morceau qui a traversé les époques sans prendre une ride et qui a changé le visage du rap à jamais. En 5ème, le très hip-hop "Paid in Full" d'Eric B & Rakim, et à la 6ème place seulement, le morceau auquel tout le rap game voue un culte quasiment biblique : "CREAM", du Wu-Tang Clan, qu'on aurait pu voir plus haut.

En 7ème position, on était très surpris de retrouver "It's All About the Benjamins" de Diddy, The LOX, Biggie et Lil Kim. Le morceau est bon, évidemment, mais clairement en dessous de ceux qu'on a cité auparavant. La 8ème place est occupée par "Hard Knock Life", de Jay-Z, et la 9ème par "The Bridge is Over", de Boogie Down Productions, le groupe de KRS-One. Un violent diss track destiné aux rappeurs du Queens, comme MC Shan, Marley Marl, qui réclamaient à l'époque la paternité du rap et du hip-hop. Et en 10ème position, on trouve "What Up Gangsta?", de 50 Cent, qui marche sur l'eau dans ce morceau.

Voilà poru le top 10 ! Pour ceux qui veulent accéder au top 100 dans son intégralité, c'est par ici que ça se passe. On y trouve aussi des morceaux plus récents, pas seulement des titres datant de 20, 30, ou 50 ans. On y trouve notamment "Dior", de Pop Smoke, à la 45ème position, ce qui est peut-être un peu sévère au vu de l'impact du morceau sur le game et sur la planète entière. "Bodak Yellow" de Cardi B est un peu plus bas, à la 49ème position, et ça ne méritait probablement pas beaucoup mieux, car il faut rappeler que la concurrence à New-York est très, très solide. On trouve aussi "Hot Nigga" de Bobby Shmurda (69ème), "OOOUUU" de Young M.A (79ème position), "Jungle" de A Boogie Wit Da Hoodie (83ème), l'excellent "No Suburban" de Sheff G à la 85ème place, "212" d'Azealia Banks (91ème), "Fisherrr" de Cash Cobain et Bay Swag (92ème), et enfin, un morceau d'A$AP Rocky, "Peso", à la 98ème position. Pour finir, "Munch", d'Ice Spice, se retrouve à la 99ème place.

Globalement, si on ne discute pas trop pour le top 10, on trouve plusieurs incohérences dans le top 100 et on dirait que les journalistes ont voulu faire plaisir aux jeunes en mettant quelques morceaux d'artistes récents, sauf qu'ils ont été mis n'importe comment. Le fait de ne retrouver qu'un seul son de Dipset, et un solo de Jim Jones, est aussi très étrange. Pop Smoke aurait dû être bien mieux représenté dans le classement, tout comme M.O.P., ou A$AP Rocky, qui n'ont qu'un seul son dans le top 100. D'ailleurs, en bas de l'article de Complex, il y a le top 100 "revisité" avec les votes de la communauté, ce qui est aussi intéressant pour savoir ce que pensent les gens et non pas les "spécialistes" du hip-hop. En tout cas, ça fait toujours plaisir de réécouter tous ces gros morceaux de rap de NYC !