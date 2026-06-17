Après la victoire des Knicks en finale de NBA, les morceaux de rap US à la gloire de New-York voient leurs streams exploser, et c'est magnifique.

On peut avoir des goûts différents, mais il y a un fait qui est indiscutable, même si vous êtes fans de rap West Coast : le berceau du rap et du hip-hop, c'est la ville de New-York. Cette ville transpire le rap par tous les pores, et on a pu le vérifier encore une fois la semaine dernière, lors de la victoire des New-York Knicks face aux Spurs en finale de NBA. Une victoire dont les citoyens new-yorkais sont extrêmement fiers, et ça se voit dans les streams : les chiffres des morceaux de rap US à la gloire de New-York explosent.

C'est un phénomène qu'on observe de manière assez régulière ces dernières années : lorsqu'un titre important est remporté par le club d'une ville, les morceaux "emblématiques" de la ville voient leurs streams exploser. On a pu le voir lors d'une victoire des Eagles en NFL, avec "Dreams & Nightmares" de Meek Mill qui a tourné partout par exemple. Et à New-York, le phénomène est évidemment amplifié. On observe une véritable explosion de certains morceaux cultes : "Empire State Of Mind" de Jay-Z et Alicia Keys au vu ses streams grimper de 615% par rapport au rythme habituel. Pareil pour "All the Way Up" de Fat Joe, +630%. "Heart Of the City" de Jay-Z a pris +715%, et le célèbre "Ruff Ryders Anthem" de DMX, lui, +380%.

Le classique "NY State of Mind" de Nas a bondi de +350%, et le célèbre "Lean Back", de Terror Squad, Fat Joe et Remy Ma, a pris +291%. Même "We Fly High" de Jim Jones a pris +119%. Bref, la ville de New-York célèbre sa première victoire en finale NBA depuis plus de 50 ans, avec du rap, et ça fait plaisir. En même temps, il faut dire que cette victoire, elle est due aux joueurs, mais aussi au supplément d'âme insufflé par l'incroyable show du Wu-Tang Clan à la mi-temps du match 4, qui a sonné le début de la remontada historique pour les new-yorkais.