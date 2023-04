Rihanna devient la femme la plus suivie de Twitter

Rihanna a détrôné Katy Perry sur Twitter.

Bientôt maman de son deuxième enfant, Rihanna est devenue la femme la plus suivie de Twitter détrônant ainsi Katy Perry. Une nouvelle étape importante dans la carrière de Riri qui cartonne à la fois en tant que chanteuse et qu'entrepreneuse. Créatrice des marques "Fenty Beauty" et "Savage X Fenty", l'interprète du titre "Umbrella" est également la quatrième personne la plus suivie au monde sur Twitter selon Social Blade. Ses concurrents les plus proches sont Justin Bieber, qui occupe la troisième place (113 171 252 followers), et le président américain Barack Obama, qui occupe la deuxième place (132 941 739 followers). Actuellement, Elon Musk, qui est devenu propriétaire de la plateforme de médias sociaux en octobre 2022, occupe la première place avec 134 341 896 followers.

Rihanna officially becomes the most followed woman on Twitter with 108 Million followers 🎉 pic.twitter.com/CcjTslfRHh — Daily Loud (@DailyLoud) April 9, 2023

Interviewée par le magazine Rolling Stone, l'ex de Chris Brown a récemment fait des confidences très hot concernant sa sexualité.

"L'homme doit être doué au lit. La beauté intérieure compte aussi bien sûr, mais si le reste ne suit pas, ça ne peut pas être cool. J’aime les mecs sexy et bien membrés. Mais aussi les hommes doux. J’aime prendre le commandement. Mais aussi être soumise. Au lit, ça peut être très marrant à condition que ça reste spontané. J’adore qu’on me donne des fessées et qu’on m’attache. De temps en temps, des fouets ou des cordes peuvent s’inviter à la fête." a-t-elle déclaré.

Côté vie privée, la chérie d'ASAP Rocky a récemment été demandée en mariage par un fan venu de Caroline du Sud qui s'était présenté à son domicile par effraction. L'homme a été arrêté par la police et relâché après que les officiers eurent déterminé qu'il n'avait techniquement enfreint aucune loi.