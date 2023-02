Rihanna sobre et enceinte pour son show du Superbowl

Elle a su créer l'événement !

Des années. Des années qu'on n'avait pas vu Rihanna se produire sur scène ou chanter en publiquement, tout simplement. Accaparée par ses business avec Fenty notamment et sa carrière florissante d'entrepreneuse, la Barbadienne semblait en avoir oublié la musique. Il a fallu qu'elle soit choisie par Jay-Z et la NFL pour performer lors du show de la mi-temps du dernier Superbowl pour qu'on revoit l'artiste prendre un micro et rappeler qu'elle comptait nombre de classiques dans discographie, n'en déplaise à Donald Trump...

Parce que six ans après son dernier concert il ne fallait pas faire les choses à moitié, Riri est apparue en lévitation sur une plateforme entournée de danseurs et surtout, on n'a presque vu que ça dans un premier temps, un ventre rebondit qui laisser à penser qu'elle était de nouveau enceinte ce qu'elle a confirmé par la suite. Et histoire de ne pas frustrer ses fans qui attendaient ça depuis si longtemps, elle n'a pas fait dans le détail, reprenant ses plus grands tubes comme "Pon de Replay", "Work", "We Found Love", "Umbrella" ou "Diamonds", autant de titres, plutôt de tubes, qui ont été numéros uns des charts en leurs temps. du lourd donc !

Toute de rouge vêtue, Rihanna évoluait au milieu de plusieurs centaines de danseurs, tous habillés en combinaison blanche intégrale, certains sur des plateformes surélevées, d’autres évoluant directement sur le terrain du State Farm Stadium de Glendale en Arizona. Relativement sobre, la compagne d'A$AP Rocky n'a pas reçu d'invités exceptionnels alors qu'on avait, un temps, parlé de Jay-Z.

La performance complète de Rihanna est visible ici.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Roc Nation (@rocnation) Il faut dire que la plus grosse surprise venait de sa silhouette arrondie que personne n'attendait. Et, effectivement, quelques heures après le show, un de ses représentants confirmait que la chanteuse était bien enceinte, moins d’un an après la naissance de son fils, le 13 mai 2022 comme on peut le voir clairement sur ces images.