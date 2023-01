Rihanna dévoile un nouveau teaser pour le Super Bowl

Pas forcément ce que les fans attendaient.

Elle avait prévenu les fans, mais on est tout de même déçus : le show à la mi-temps du Super Bowl de cette année, qui sera assuré par Rihanna, ne sera pas synonyme de nouvel album. On n'aura peut-être même pas droit à de nouveaux morceaux. Mais on a quand même hâte de voir à quoi ce concert de Riri va ressembler lors de la finale du Super Bowl qui se déroulera le 12 février prochain. Et la chanteuse continue d'ailleurs de faire monter la sauce, avec un trailer assez mystérieux et court dévoilé ce week-end. Vivement le match !