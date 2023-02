Rihanna clashée par Trump : "elle n'a aucun talent"

Il doit être énervé qu'on ne parle plus de lui...

Ce soir aura lieu la grande finale du Super Bowl, La 57ème finale plus précisément, qui sera diffusée dans la nuit, à une heure tardive comme d'habitude. Il s'agit là d'un des événements télévisés les plus regardés au monde chaque année, et pour cette édition, Rihanna a été choisie afin d'assurer le show musical à la mi-temps. Un choix salué par de nombreuses personnes, puisque la chanteuse compte de très nombreux fans, qui continuent à l'écouter malgré le fait qu'elle n'ait rien sorti depuis des années (son dernier album date de 2016).

Mais le choix n'a pas été validé par Donald Trump. L'ex-président américain roi du buzz et de la polémique a décidé d'allumer publiquement la chanteuse sur son réseau social. Il a notamment déclaré qu'elle n'avait pas de talent, et qu'elle sautait sur toutes les opportunités pour insulter l'Amérique. Il a également dit que sans son styliste elle ne serait rien, et a partagé le post d'un collègue Républicain très énervé, qui affirme que Rihanna ne devrait pas être celle choisie pour ce show à la mi-temps.

On est ravis de voir que chez les Républicains, on s'intéresse aux vrais problèmes de la société et pas à des polémiques futiles qui n'auront aucun impact sur la vie des gens. Plus sérieusement, cett ecampagne anti-Rihanna de la part de Trump est probablement la meilleure publicité qu'on puisse faire pour le show de ce soir et pour la chanteuse elle-même. Mais désormais, ça va être à elle d'assurer un show qui doit obligatoirement être mémorable. Car à cause de son absence, le statut de Queen de Rihanna est un peu menacé, et un raté ce soir signerait vraiment la fin d'une ère pour la chanteuse. En tout cas, on a hâte d'y être ! Et vous ?