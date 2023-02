Rihanna : les grosses retombées financières de son passage au Superbowl

Le bénef' est impressionnant !

Si elle n'a même pas été payée pour performer au Superbowl, Rihanna aura quand même bien réussi à rentabiliser son passage. En effet rien que sur ces dix derniers jours, Riri aurait gagné plus de 386.000$ de royalties grâce à l'explosion des écoutes de ses morceaux sur les plateformes de streaming. Parmi les morceaux ayant été les plus lucratifs, on retrouve par exemple "We Found Love" avec plus de 60.000$ gagnés ou encore "Umbrella" qui a permis à la chanteuse de gagner quasi 58.000$.

Selon un autre rapport d'Apple Music, Rihanna a vu ses streams augmenter de 331%. C'est même dans la première heure après le show que la progression a été la plus folle, atteignant un pic supérieur à tous les artistes qui se sont produits à la mi-temps du Superbowl de l'année dernière, à savoir Dr. Dre, Mary J Blige, Kendrick Lamar, Eminem, Snoop Dogg et 50 Cent.

Des chiffres qui témoignent à la fois de l'impact de Rihanna sur la musique, mais aussi sur l'impatience qui est en train de se créer autour de son retour sur un nouvel album. Plus de 7 ans après "Anti", l'année 2023 devrait justement marquer le retour de Riri, comme elle a pu le dévoiler dans une interview exclusive pour Vogue UK. On attend ça avec impatience !