Rihanna : les chiffres fous de son passage au Superbowl

Le show de Rihanna a affolé tous les compteurs !

En France et même plus certainement en Europe, on ne se rend pas tout à fait compte de la caisse de résonnance que peut représenter le Superbowl. Même une star planétaire comme Rihanna a dû sentir la différence depuis qu'elle s'est produite à la mi-temps de la finale du championnat de football américain qui réunit des millions de téléspectateurs. Rappelons que c'est un des événements les plus regardés au monde ! Alors se produire durant le show de la mi-temps, c'est l'assurance de voir les chiffres fous se multiplier.

Exemple : son mini concert d'environ 14 minutes s'est déroulé sur une plateforme de 4m2 située à 40 mètres de sol alors que la chanteuse serait enceinte de 7 mois.