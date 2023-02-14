Rihanna : les chiffres fous de son passage au Superbowl

En France et même plus certainement en Europe, on ne se rend pas tout à fait compte de la caisse de résonnance que peut représenter le Superbowl. Même une star planétaire comme Rihanna a dû sentir la différence depuis qu'elle s'est produite à la mi-temps de la finale du championnat de football américain qui réunit des millions de téléspectateurs. Rappelons que c'est un des événements les plus regardés au monde ! Alors se produire durant le show de la mi-temps, c'est l'assurance de voir les chiffres fous se multiplier.
Exemple : son mini concert d'environ 14 minutes s'est déroulé sur une plateforme de 4m2 située à 40 mètres de sol alors que la chanteuse serait enceinte de 7 mois.
Performance exceptionnelle ! Pendant plus de 13 min, #Rihanna a chanté sur un medley de ses plus gros tubes, le tout sans playback, avec des chorégraphies sur une scène de 4 m2 à 40 mètres du sol. Et la star serait enceinte de 7 mois— URBAN HIT (@Urbanhit) February 13, 2023
C’était grandiose !pic.twitter.com/VprOW5MLs1
Sa performance a été regardé par plus de 118 millions de téléspectateurs ! C'est le deuxième show le plus regardé de l'histoire du Superbowl après celui de Katy Perry en 2015 !
🚨 La performance de Rihanna au #SuperBowl a été visionnée par plus de 118 MILLIONS de téléspectateurs !— WRLD (@wrld_mag) February 14, 2023
C’est la deuxième mi-temps la plus regardée derrière Katy Perry en 2015 🏆 pic.twitter.com/2DPhpZ5u3a
Les streams de Rihanna explosent !
Littéralement. Le show de Rihanna a rappelé au monde qu'elle possédait un nombre incalculable de hits planétaires et tout le monde, ou presque, s'est empressé d'aller les réécouter sur toutes les plateformes de streaming moins d'une heure après la prestation de Riri. Spotify révèle que ceux de "Bitch Better Have My Money" ont augmenté de 2600% entre 23h et minuit, heure des Etats-Unis. Mais ce n'est pas tout, "Diamonds" a augmenté de 1400 %, "Rude Boy" de 1170 % et "We Found Love" de 1160 %. La comparaison se fait par rapport à la semaine précédente la finale de NFL.
Mais ce n'est pas tout ! Les recherches concernant sa marque de maquillage Fenty Beauty ont augmenté de plus de 800% !
L’impact de la performance de Rihanna au Superbowl..— WRLD (@wrld_mag) February 13, 2023
• 28.5 Millions de téléspectateurs
• 833% d’augmentation sur les recherches de son maquillage Fenty Beauty
• 640% d’augmentation des streams aux USA
• 2600% pour “B*tch Better Have My Money”
• 1400% pour “Diamonds” pic.twitter.com/w2TcJjftlK
Son morceau "'Unapologetic" vient de faire son retour dans le Billboard 200 pour la première fois en dix ans !
.@rihanna's 'Unapologetic' re-enters this week's Billboard 200. It earns its first appearance this decade.— chart data (@chartdata) February 13, 2023
Dire que son retour était attendu est un euphémisme quand on voit les chiffres générés par 14 petites minutes de show. On espère maintenant qu'elle reviendra rapidement avec un nouvel album ! On peut déjà être certain qu'elle affolera encore une fois les compteurs !
Pour le plaisir, on se remet sa prestation !
Rihanna's full Superbowl Halftime Performance pic.twitter.com/2CrDybfJJn— 🎥 (@megsmedia) February 13, 2023
Grégory Curot