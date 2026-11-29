Le rappeur américain Ja Rule s'est dit séduit par l'intelligence artificielle après qu'une application a transformé son hit de 2001 « Put It On Me » en morceau rétro. Il envisage désormais de refaire un album entier dans un style années 70, et réfléchit aussi à utiliser des voix IA pour ses maquettes d'écriture.

Tout est parti d'une expérience inattendue. Une application d'intelligence artificielle a pris le titre « Put It On Me », sorti en 2001, et l'a transformé en morceau au son des années 70. Ja Rule a découvert le résultat et en a été convaincu. Selon le site spécialisé Complex, il a confié à Yahoo Finance : « L'autre jour, une de ces applis a pris 'Put It On Me' et en a fait un morceau années 70. Ça sonnait putain d'incroyable. »

Depuis, l'idée a fait son chemin. Le rappeur envisage de soumettre l'un de ses anciens albums à ce même traitement, du premier au dernier titre, pour le ressortir dans une version entièrement retravaillée dans un esprit seventies. « Je pense à reprendre l'un de mes albums entiers comme ça et à le sortir avec un vibe années 70 », a-t-il précisé.

Un outil pour l'écriture, et peut-être plus

Au-delà du projet d'album, Ja Rule voit dans l'IA un assistant utile pour son travail d'auteur. Lorsqu'il compose pour d'autres artistes, il a l'habitude de faire enregistrer une voix de référence par un chanteur, afin d'illustrer le morceau avant de l'envoyer. Avec l'IA, cette étape pourrait disparaître.

« Je faisais venir un chanteur pour faire la référence de ces morceaux pour ces artistes, puis je leur envoyais... Maintenant je n'ai plus à le faire si je ne veux pas. Je peux écrire le morceau, le donner au modèle IA, le laisser le chanter, puis l'envoyer à l'artiste. Ou me dire : wow, ça sonne super avec la voix IA. Peut-être que je vais le laisser et le sortir comme un morceau IA. »

Pour lui, utiliser une voix générée par l'IA ne change pas la paternité du titre. « C'est ma musique originale, mon écriture originale, mon morceau original. Pour moi, ce n'est pas différent de le donner à un chanteur pour qu'il le chante. Je laisse juste la voix IA le chanter. »

L'IA, un danger seulement pour ceux qui s'y abandonnent

Ja Rule se montre ouvertement favorable à ces nouvelles technologies, à condition de garder la main. « Je crois que l'IA ne peut vraiment être néfaste pour votre art que si vous la laissez faire. Parce que si vous êtes un vrai artiste, vous devriez pouvoir prendre l'IA et rendre votre art encore plus grand. »

Il y voit aussi un intérêt financier. Les écoutes en streaming lui génèrent désormais des revenus mensuels via SoundExchange : « Je n'avais pas ça il y a dix ans », a-t-il rappelé. Retravailler ses anciens catalogues représente donc une source de revenus supplémentaire.

Pour rappel, « Put It On Me » est le deuxième single extrait de l'album Rule 3:36, sorti en 2000. Dans sa version avec Lil' Mo et Vita, le morceau a atteint la 8e place du Hot 100 en mars 2001 et a valu à Ja Rule et Vita une nomination aux Grammy Awards dans la catégorie Meilleure Performance Rap en Duo ou Groupe. Il figurait également sur la bande originale de Fast and Furious.

Pour l'heure, le projet de remixer un album entier reste au stade de l'idée. Ja Rule n'a nommé ni l'application, ni l'album visé, ni une quelconque date de sortie.