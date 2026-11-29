Un nouvel album d'Eminem serait en préparation, selon les indices qui s'accumulent depuis plusieurs mois. 50 Cent a été l'un des premiers à lâcher l'information publiquement. Aucune date ni titre n'ont encore été annoncés officiellement.

Le rappeur américain Eminem n'a pas encore annoncé de successeur à The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), sorti en 2024. Pourtant, les signaux s'accumulent. C'est son ami et associé 50 Cent qui a mis le feu aux poudres en octobre dernier.

50 Cent lâche l'info en avant-première

Lors de la première du film Street Fighter, 50 Cent a confié à l'agence Associated Press qu'Eminem avait renoncé à participer à la bande originale du projet pour se concentrer sur autre chose. Il serait en train de « préparer sa présentation » pour son prochain album, selon le rappeur new-yorkais. Une formulation qui a immédiatement alimenté les spéculations des fans.

Plus tôt dans l'année, 50 Cent avait également évoqué une collaboration à venir entre Eminem et le rappeur légendaire 2Pac, sans en dire davantage.

Un album en cours, mais pas de calendrier

Ni Eminem, ni son équipe n'ont communiqué de date de sortie, de titre ou de liste de featuring. Paul Rosenberg, son manager de longue date, n'a pas non plus apporté de précisions. Interrogé récemment au sujet du spectacle de la mi-temps du match de Thanksgiving des Detroit Lions — qu'il a coproduit avec Eminem et qui mettait à l'honneur le Wu-Tang Clan — il n'a eu aucune nouvelle d'album à partager.

En attendant, Eminem multiplie les apparitions en tant qu'invité. Ces deux derniers mois, il a posé sa voix sur des titres aux côtés d'Ez Mil, de Kid Rock et d'IDK. La collaboration avec Kid Rock sur Halfway To Jesus a divisé les fans en raison des divergences politiques entre les deux artistes. Kid Rock a tenu à préciser qu'ils restaient amis malgré leurs désaccords.

La collaboration avec IDK a davantage retenu l'attention de la scène hip-hop. Sur le titre Welcome, Eminem rappe pour la première fois sur un beat de J Dilla, alors que les deux artistes sont tous deux originaires de Detroit. Ce single a également officialísé le partenariat entre IDK et Shady Records, le label d'Eminem, en association avec Interscope.

Un artiste habitué aux sorties surprises

Eminem n'est pas réputé pour prévenir longtemps à l'avance. Kamikaze était sorti sans aucune annonce en 2018, et Music to Be Murdered By avait suivi le même schéma en janvier 2020. Une sortie surprise ne serait donc pas incohérente avec ses habitudes.

En l'état, les éléments disponibles pointent vers un album en cours de préparation, sans calendrier précis. Selon le site spécialisé HotNewHipHop, toute date circulant sur internet doit être considérée comme une rumeur tant qu'Eminem ne s'est pas exprimé officiellement.