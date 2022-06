Chris Brown félicite Rihanna et A$AP Rocky

Sans rancune !

L'histoire d'amour qui a duré deux ans entre Chris Brown et Rihanna s'est terminée par un désastre lorsque le chanteur de R&B a été arrêtée pour avoir agressée physiquement sa compagne en 2009. Ensanglanté et meurtri, le visage de Rihanna a fait la une des journaux du monde entier. Brown a été accusé d'agression et a finalement conclu un accord qui nécessitait qui l'obligeait à des travaux d'intérêts généraux, de suivre une thérapie sur la violence domestique et endurer cinq ans de probation. Depuis Rihanna a tourné la page, mais les deux superstars sont apparemment en bons termes. Jeudi 19 mai, Brown s’est manifesté en story Instagram pour féliciter Rihanna pour la naissance de son premier enfant avec A$AP Rocky.

Le petit garçon serait né vendredi 13 mai et Rihanna se porte bien. Le chanteur de 33 ans a partagé son message de félicitations juste une heure après l'annonce de la nouvelle. Le message comportait un emoji de femme enceinte, un cœur rouge, un emoji de prière et le mot "FÉLICITATIONS" écrit sur le devant.

En septembre 2020, Oprah Winfrey a décidé de ressortir une interview de 2012 avec Rihanna pour un épisode de son podcast “Supersoul Coversations” dans lequel RiRi a parlé de son lien avec Chris Brown.



"Nous avons travaillé sur notre amitié. Maintenant, nous sommes très très proches. Nous avons à nouveau construit une confiance, et nous nous aimons et nous le ferons probablement toujours. Et ce n'est pas quelque chose que nous allons changer. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez arrêter, si vous avez déjà été amoureux. Je pense qu'il était l'amour de ma vie. Il était le premier amour. Et je vois qu'il m'aimait de la même manière... Je l'aime vraiment. Donc l'essentiel pour moi, c'est qu'il soit en paix. Je ne suis pas en paix s'il est un peu malheureux ou s'il est encore seul.”

Bien que Rihanna ait pardonné à Brown son horrible agression, il semble qu'A$AP Rocky ne l'ait pas oublié. Dans son dernier single "D.M.B. (Das Mah Bitch)", il fait une référence subtile à Brown, en rappant:

“Je ne bats pas ma chienne, j'ai besoin de ma chienne.”

Tout n'est donc pas oublié...