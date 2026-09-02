Kanye West : cette fortune amassée grâce à l'annulation de ses concerts

Par Remi N

On peut reprocher ce qu'on veut à Kanye West, mais il y a une chose sur laquelle il est presque imbattable : son côté businessman. Il a même réussi à amasser une fortune colossale grâce aux nombreuses annulations de ses concerts.

Il a passé des années à déconner plein pot, avec des propos dépassant largement la barrière de l'antisémitisme, du racisme, et de l'homophobie. Mais depuis quelques mois, Kanye West avait décidé de faire amende honorable, en se livrant sur ses troubles du comportement qui lui feraient faire et dire n'importe quoi. Il s'est excusé, à de nombreuses reprises, a même rencontré des rabbins pour se faire "pardonner". Mais rien n'y fait : ses concerts sont quasi systématiquement annulés dans le monde entier. Cependant, le rappeur peut se consoler en se disant que ça lui a rapporté une véritable fortune !

25 millions de dollars, c'est la somme que Kanye West aurait rassemblé, simplement sur l'année 2026, à travers les annulations de ses différents concerts. Rappelez-vous, il y en a même un qui devait avoir lieu en France, au Vélodrome, mais aussi en Russie récemment, en Turquie, en Suisse, tous annulés. Sauf que, ce que le public ne sait pas, c'est que Ye et ses équipes ont décidé de négocier, à chaque fois qu'ils organisaient un concert, une clause spéciale qui met en place le fait que la moitié du cachet doit être versé en avance.

Pour l'annulation de sa participation au Wireless Festival, Kanye West a donc touché 7,5 millions de dollars sans même monter sur scène ou se rendre en Angleterre. Pour le concert du Vélodrome, c'est 4 millions de dollars qui auraient été versés au rappeur, et il a également touché la même somme pour l'annulation de son show en Italie. Il aurait aussi encaissé 10 millions de dollars pour ses concerts annulés en Russie, à Saint-Pétersbourg, lui qui devait être la première superstar américaine à se produire en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, en 2022.

Bref, Kanye West a donc amassé une véritable fortune uniquement parce que les organisateurs décident d'annuler ses dates au dernier moment, plutôt que de simplement ne pas le programmer, ce qui serait beaucoup plus logique. Ou quand ton aura et ta réputation arrivent à faire flancher les cerveaux des promoteurs... C'est fort !