Booba fait un prix de gros et clashe Maes, Niska et Sadek

Le Duc était chaud...

La pression est fortement remontée ces derniers jours du côté du Duc. Il s'en est violemment pris à Maes. Cette fois, il va encore plus loin en mettant Sadek et Niska dans la sauce. Si ce dernier a préféré laisser couler et ne pas répondre, ce n'est pas le cas du rappeur de Seine-Saint-Denis qui a répliqué aussi sec avec les mêmes armes que Booba, la délation et les insinuations.

Mais B2O ne lâche pas l'affaire avec les places pour l'Accor Arena de Maes qui ont du mal à se vendre, il a trouvé un filon avec cette vanne et il ne semble pas décidé à la lâcher de sitôt. On ne sait pas ce qui est vrai ou pas dans cette histoire, mais il faut bien avouer que le Duc est marrant et qu'il bien compris qu'il tenait une bonne vanne.