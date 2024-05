Booba continue de s'en prendre à Maes

Les jours se suivent et se ressemblent.

Alors qu'il s'est récemment "réconcilié" (on dira plutôt qu'il a mis fin au clash) avec La Fouine, qui était son ennemi depuis plus de dix ans et dont il a un peu éteint la carrière, Booba est à la recherche d'autres têtes sur qui taper. Et celle de Maes tombe à point, puisque le rappeur de Sevran a lui aussi recommencé à attaquer le Duc. En début de semaine, on a même vu Kopp sortir des étranges dossiers concernant Maes, qui aurait la langue bien pendue concernant les agissements de certaines grosses têtes de Sevran.

Cette fois, ça n'est peut-être pas la fois où le Duc a été le plus inspiré, si on compare avec ses anciennes attaques. Booba a en effet attaqué son ex-protégé via un post sur Twitter, qui contient des audios. L'un contient un couplet de Maes, l'autre un message vocal du rappeur de Sevran dans lequel il parle de ce qui se serait passé avec Maeva Ghennam. Ça n'est pas la première fois que le Duc dévoile ces extraits, qui avaient déjà été publiés au moment du début de leur clash et avaient à l'époque mis un peu le bordel dans la vie de couple de Maes.

Des attaques qui semblent un peu faibles, le Duc nous a habitué à être beaucoup plus percutant que ce qu'il essaie de faire ces derniers jours, avec de vieilles rumeurs de la street propagées par des influenceurs (Brozer Mafia) qui se font tabasser par les gens dont ils parlent en vidéo, on fait difficilement moins crédible. Cependant, Maes a cru bon de répondre via un tweet, demandant à Booba s'il avait "racheté ou pas le téléphone", en rajoutant un petit "pigeon man" qui fait plaisir à la fin du message. Il fait sûrement référence à un téléphone contenant des "dossiers" que Booba aurait acheté très cher pour faire du mal à son rival, mais qui se serait finalement révélé être une arnaque.