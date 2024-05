Booba : Maes, Vald, il sort les dossiers

Le Duc est d'humeur taquine en ce début de semaine.

On disait il y a quelques jours, lorsqu'il s'est réconcilié avec La Fouine, que Booba semblait s'être assagi, mais ça n'était visiblement que temporaire : le Pirate est rapidement remonté sur son bateau pour partir mener ses guerres. Si les rapports avec Laouni semblent désormais pacifiés, les ennemis de Booba restent ses ennemis et il n'a clairement pas envie de les laisser tranquilles. C'est pour ça qu'il a relancé son clash avec Gims, ou encore avec Maes ces dernières semaines.

Un Maes qui se retrouve une fois de plus victime d'attaques de la part du Duc, qui a cette fois sorti son armée préférée pour mener ses clashs dans le rap français : les dossiers. Sur son compte Twitter, Booba a partagé une vidéo d'un "influenceur de la street", un certain Brozer Mafia, habitué des ragots concernant la rue ou même la prison. Une sorte de Jeremstar du ghetto donc, qui avait apparemment un message à passer à Maes, en révélant à tout le monde que Maes lui aurait balancé tous les mecs de Sevran Beaudottes. B2O va ensuite plus loin dans un second post, en disant à Maes qu'il est ridicule et qu'il n'arrête pas de se faire arnaquer, en faisant référence à 140K qui seraient partis dans le vent.

.@MaesOfficiel T'es tellement ridicule mon pauvre. La vie c'est pas netflix tu vas bientôt t'en apercevoir... Tu t'fais arnaquer à chaque fois économise c'est mieux 😂 Des 140k par ci par là hein 👀 pic.twitter.com/9i7fonp2Tp — Booba (@booba) May 19, 2024

Mais on a aussi eu droit à une surprise à propos d'un clash dont on n'avait pas entendu parler depuis longtemps : celui avec Vald ! Booba a partagé sur Twitter une vidéo de l'interview d'une personne qui était apparemment à la tête de l'équipe de sécurité de Vald lors des Francofolies de La Rochelle, à un moment où la relation entre les deux rappeurs étaient très tendues. Le garde du corps livre les coulisses de l'histoire et raconte comment l'événement s'est déroulé. Il révèle même s'être occupé de la sécurité de Booba par la suite. Et si tout ça, ça n'était que du spectacle depuis le début ?