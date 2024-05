Maes annonce une exclu, Booba la dévoile...

Maes et Booba ne se lâchent pas.

Il s'agit d'un feat avec Ninho.

Dans une guerre, tous les coups sont permis, spécialement dans celle qui oppose les ex-amis Booba et Maes. Insultes, menaces, ironie, dossiers, tous les moyens sont bons pour que les coups portés fassent mal à l'adversaire. Mais là, le Duc a fait fort. Alors que le rappeur de Sevran a annoncé un rendez-vous ce lundi 20 mai sans préciser de quoi il s'agissait et alors que les spéculations allaient bon train, B2O a tué la surprise dans l'oeuf en mettant en ligne un extrait d'un titre inédit de l'interprète de "Madrina", qu'en plus ils ne semblent pas trouver très bon.

Pourtant, cela partait bien. Comme beaucoup d'artistes, Maes a utilisé ses réseaux pour annoncer une surprise à ses fans ce lundi 20 mai. Une annonce reprise un peu partout par les comptes de rap.

RDV LUNDI 20 MAI 2024 🔥🥷🏼 — Maes (@MaesOfficiel) May 16, 2024

🚨 MAES donne RDV lundi !



Une annonce ? Un nouveau single ? Un nouveau clip ? pic.twitter.com/B7x8pZCgyZ — Midi/Minuit (@midiminuit__) May 16, 2024

La surprise a fait pschitt puisque dans la foulée, Booba a fait fuiter un extrait du nouveau morceau. Son commentaire laisse aussi à penser qu'il n'est vraiment pas à son goût puisqu'il écrit "Pas terrible..." Et l'autre surprise, c'est qu'il s'agit d'un feat avec Ninho.

Piégé, Maes a répondu tout de suite en publiant un autre extrait du titre avec N.I. et en prenant Booba à partie...

.@booba épingle le, le son est lourd... LVC rdv lundi 🔥 pic.twitter.com/JrYuUoXsTI — Maes (@MaesOfficiel) May 17, 2024

Plus de surprise donc mais encore une sacrée passe d'armes entre le Duc et Maes...