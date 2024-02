Booba : Maes se moque des chiffres de ventes de "AD VITAM ÆTERNAM"

Le rappeur de Villepinte ne manque aucune occasion de tacler le Duc.

Le 8 février dernier, Booba était de retour. Le rappeur a dévoilé son onzième album, "AD VITAM ÆTERNAM". Un nouveau projet qui succède à "Ultra" paru en 2021 et sur lequel on retrouve 10 nouveaux morceaux. Booba invite aussi SDM, Usky, Evil P, Gato et Sicario. Bien sûr, qui dit nouvel album de Booba, dit nouvelles attaques de la part de Maes.

À la surprise générale, Booba a publié un tout nouvel album. L'occasion pour Maes de titiller le rappeur après les premiers résultats de ses chiffres de ventes. Ainsi, en trois jours, l'interprète de "Jimmy" réalise un total de 6758 ventes. Un résultat qui comptabilise les écoutes streaming ainsi que les téléchargements. Les ventes physiques ne sont pas comptées puisque ce onzième disque ne sera disponible en magasin que le mois prochain. "Merci", écrit alors Booba à ses fans sur X (anciennemenent Twitter). Une réaction à laquelle Maes va bien évidemment réagir.

Il ne loupe aucune occasion pour se moquer. En story sur Instagram, le rappeur du 93 partage alors les chiffres de "AD VITAM ÆTERNAM", qu'il accompagne de plusieurs émojis qui rigolent. Raillant les résultats de Booba, il poursuit en partageant cette fois-ci un ancien screen où l'artiste de Boulogne-Billancourt rigole des chiffres de ventes de son album "OMERTA", sorti en mars 2023. "Même en chiant dans un pot de fleur sur 15 tracks je fais 25K minimum en trois jours, balance Booba. Toi tu joues avec le Duc espèce de pourriture". Maes réagit alors : "T'as pas assez chié dans le pot de fleur". Le clash entre les deux artistes ne semblent jamais s'arrêter.