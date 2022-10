Booba se paie Ninho : "Je vous ramène son cadavre"

Une attaque violente.

Booba est plus en forme que jamais, notamment depuis son bain de foule au Stade de France, qui était bien rempli pour assister à ce qui est certainement un des derniers grands passages légendaires du Duc sur scène, pour couronner ses 30 ans de carrière. Depuis ça, il a donc retrouvé des forces avant de se lancer à nouveau dans les clashs, contre tous ses adversaires du moment, et il y en a un paquet : notamment Magalie Berdah et Gims, deux des cibles favorites de Kopp. Mais aussi Ninho, que B2O aime bien titiller régulièrement.

Cette fois, il ne s'agit pas d'une petite pique puisque Booba y est allé très fort sur les réseaux. A l'occasion de la sortie de son tout nouveau morceau, "KOA", le Duc n'a pas pu s'empêcher de lancer des tacles à la concurrence. Il faut dire que son single a fait une entrée remarquée dans le top, en passant bien souvent numéro 2 du classement singles sur toutes les plateformes. Un succès qui éclipse donc un peu celui de "Carolina", le titre de Ninho sorti cette semaine lui aussi. B2O a donc posté une story pour attaquer son rival, avec un screen du morceau de NI sur lequel il commente : "Mais lui y refuse la compétition. Autothune pas autothune j'vous ramène son cadavre. Y sait très bien, et il a jamais crossé personne".

Sur une autre story, on peut voir Booba essayer d'attirer l'attention de Ninho, avec des piques du genre "Que Paso Jefe?", "Elle est pas bonne la soupiette", ou encore "cajoline". Mais, chose rare, le Duc en profite également pour féliciter Gazo à sa manière, lui qui est toujours numéro 1 de tous les tops single avec "Die" : "Bravo à Gazo au passage! Y veut pas bouger l'enculé". Des félicitations plutôt rares de la part de B2O, on espère que Gazo appréciera.