Un nouveau titre qui créé l'événement.

Il n'est pas 8h du matin quand ces lignes sont écrites en ce vendredi 14 octobre et la vidéo lyrics de Booba et de son nouveau morceau est déjà 28e en tendance YouTube. Si jamais on avait un doute sur l'attente suscitée par le Duc, cette stat parle d'elle-même et prouve bien que chaque nouveau morceau de B2O continue de créer l'événement.