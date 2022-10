Booba clashe à nouveau Niska

Sur Twitter, Niska a réagi à la polémique sur la taxe sur le streaming. Une prise de position qui a immédiatement fait réagir Booba qui l’a taclé et a remis sur le tapis l’histoire avec Aya Nakamura. Un clash de plus pour le Duc qui est bien en forme !

Pas un jour ne se passe sans que Booba ne fasse parler de lui. Alors qu’il était au cœur de l’actualité ces derniers temps vis-à-vis de sa guerre avec Magali Berdah et les influenceurs, il s’attaque désormais à Niska (même si ce n’est pas la première fois). Puisque son compte Instagram OKLM n’a pas encore été réactivé, c’est sur Twitter que B2O a décidé de régler ses comptes.

Tout d’abord, il faut comprendre ce qu’il se passe actuellement dans le monde de la musique. Suite à un amendement déposé à l’Assemblée Nationale, une proposition de loi va être votée. Celle-ci concerne une taxe sur le streaming visant à financer le Centre National de la Musique (CNM). Les bénéfices de cette taxe seront en grande partie versés à des secteurs musicaux tels que le classique, le rock ou encore la variété française. Cependant, il y a problème majeur avec cette taxe. Cette dernière risque de fortement impacter le secteur du rap dont 87% des ventes sont faites sur les plateformes de streaming. Une telle loi engendrerait une diminution des revenus pour les artistes urbains et surtout, une injustice. En effet, le rap reste le secteur le moins subventionné par le CNM, mais devrait être le plus taxé ? Quelque chose ne va pas.

Face à cette polémique, plusieurs artistes ont fait part de leur indignation sur les réseaux, souvent en mentionnant le ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. En première ligne, Niska qui a tweeté : "Non à la taxe streaming. Taxe anti-rap, taxe raciste, taxe non justifiée".

Le juré de Nouvelle école, qui est évidemment, aussi concerné que tout le rap game sur le sujet, s’est donc exprimé. Une prise de position qui semble avoir piqué Booba qui reproche depuis quelque temps à Niska, son manque de solidarité (notamment envers la Piraterie) et son manque d’engagement de manière général. En digne roi de la provocation, Kopp l’a donc clashé en ressortant l’affaire Aya Nakamura qui avait accusé l’interprète de "Médicament" de violences conjugales. Il disait :

"Par contre toi (ni les autres), on t'entend jamais quand faut défendre le peuple, de vraies causes ou la Piraterie. Quand t'as frappé Aya (j'ai su après), t'as appelé qui pour faire "Médicament" et faire diversion hein?! Viens pas faire le militant maintenant!"