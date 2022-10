Booba : une décision de justice juge illégale la fermeture du compte Instagram OKLM

Une victoire pour le Duc.

La justice a tranché et donne raison à Booba concernant la fermeture de son compte OKLM, qu’elle juge illégale. Le rappeur, qui est en guerre contre Magali Berdah s’est réjoui de cette décision et l’a fait savoir sur Twitter.

Nouveau rebondissement dans l’affaire Booba vs Magali Berdah. L’agente d’influenceurs et le rappeur sont en conflit depuis plusieurs mois. Un beef qui a commencé sur les réseaux sociaux et qui se poursuit devant la justice. Depuis quelque temps, B2O consacre une grande partie de son temps (lorsqu’il n'est pas en train de remplir le stade de France) à dénoncer les agissements et les arnaques de ceux qu’il appelle les "influvoleurs". De son côté, la chroniqueuse de TPMP a déposé plainte pour cyber-harcèlement et se trouve au cœur de la polémique vis-à-vis de sa société Shauna Events.

Au mois de septembre, un audio compromettant pour Berdah avait leaké sur les réseaux sociaux. On pouvait, entre autres, l’entendre se vanter d’avoir fait fermer les comptes Instagram et twitter de Booba. La femme d’affaire semble s’être réjouit trop vite puisque la justice vient pencher en faveur de Kopp. En effet, le tribunal de Marseille a jugé illégale la fermeture du compte Instagram OKLM et condamne le réseau social à sa réouverture. Dans un communiqué de presse pubié le lundi 3 octobre, les avocats de l’artiste, Maîtres Patrick Klugman et Ivan Terel, se sont exprimés sur cette décision de justice. Un communiqué relayé ensuite par le Duc qui a légendé : "La papesse du mensonge de l’arnaque et de la corruption. On ne lâche rien, c’est nous les bons !!! Bravo @PKlugman".

La Papesse du mensonge de l'arnaque et de la corruption. On lâche rien c'est nous les bons!!! 🏴‍☠️ Bravo @PKlugman #OKLM https://t.co/l0C6RWOAlf — Booba (@booba) October 3, 2022

Un peu plus tard, celui qui s’en prend désormais à Vegedream s’est adressé directement à Magali Berdah sur Twitter et semble se délecter de la situation. Il disait :

"Tu as perdu Magali et tu vas perdre sur tout le reste car tu n'es que vide et mensonges. Tu fais pas le poids, tu aurais du t'en rendre compte dès le début. T'as voulu jouer maintenant on est liés".

.@MagaliBerdah Tu as perdu Magali et tu vas perdre sur tout le reste car tu n'es que vide et mensonges. Tu fais pas l'poids tu aurais du t'en rendre compte dès le début. T'as voulu jouer maintenant on est liés 🙌🏾😍🏴‍☠️ pic.twitter.com/x4oQpItLOw — Booba (@booba) October 3, 2022

Quelques heures après l’annonce de la bonne nouvelle pour tous les ratpis, le compte OKLM n’était toujours pas réactivé. Un retard de la part du réseau social, que Booba s’est empressé de commenter :

"Le compte instagram OKLM a été supprimé illégalement. Guillaume appui sur le bouton, on y a toujours pas accès. Appui arrête de faire le gamin".

.@instagram le compte instagram OKLM a été supprimé illégalement. Guillaume appui sur le bouton on y a toujours pas accès. Appui arrête de faire le gamin 😎 pic.twitter.com/HYZBKIeCvr — Booba (@booba) October 3, 2022

Dès que ce sera fait, le Duc risque de nous faire un come-back comme on en jamais vu.