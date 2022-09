Booba : Magali Berdah se vante d'avoir fait fermer ses comptes Instagram et Twitter

Un audio vient de leaker sur les réseaux.

Le conflit qui oppose Booba à Magali Berdah est de plus en plus dur. A mesure que le Duc et l'agent des influenceurs s'opposent, y compris, par voie judiciaire, les dossiers sont lâchés et les masques tombent. On trouve en effet aujourd'hui un audio d'une discussion de l'influenceuse avec un proche dans lequel elle dit qu'elle a demandé et obtenu la fermeture des comptes de Booba sur Twitter et Instagram.