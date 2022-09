Booba : nouveau combat contre Instagram

Booba et Instagram, ça a longtemps été une grande histoire d'amour. Puis, le Duc a franchi les bornes et ses différents comptes ont d'abord été suspendus puis carrément fermés... Depuis, c'est la guerre entre les deux entités, même si elle paraît déséquilibrée tant un simple artiste, aussi puissant soit-il, ne semble pas faire le poids contre la gigantesque machine qu'est Instagram. Mais le rappeur qui vient de triompher au Stade de France ne désarme pas, bien au contraire. Ses avocats ont contesté ce lundi 5 septembre la fermeture du compte OKLM devant la justice. Il a été bloqué après les attaques de B2O contre Magali Berdah et la femme de Maître Gims.

Devant le tribunal de Marseille, l'avocat du Duc a tout simplement déclaré que cette décision était "illégale".

"Cette ordonnance est illégale, peste à la barre Me Patrick Klugman, l’un des avocats de Booba. La loi a été violée par une ordonnance et ça doit cesser [...] Les requérantes se disent par ailleurs victimes d’un cyberharcèlement incessant, de propos diffamants, dénigrants et humiliants, ajoute l’avocat. Mais il n’y a pas de plainte. Je n’ai pas un seul exemple. Et au terme d’une requête non documentée d’une procédure illégale non contradictoire, votre tribunal a supprimé le compte Instagram de l’artiste le plus suivi de France, avec cinq millions de followers. Cela signifie qu’un Français sur 15 suivait le compte Instagram OKLM. Je vous demande de faire cesser un scandale et de permettre à un artiste majeur d’exercer sa liberté d’expression."