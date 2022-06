Booba : le compte Instagram OKLM bientôt fermé ?

Le Duc annonce la fermeture imminente de son compte Instagram !

Après avoir annoncé sur les réseaux avoir entamé des démarches judiciaires contre Instagram concernant la fermeture de son compte principal en 2020 qui comptait alors plus de 4,5 millions d'abonnés, le Duc a déclaré dimanche 22 mai, que le compte qu'il utilise actuellement, OKLM, ne tiendra pas non plus très longtemps et devrait lui aussi bientôt être supprimé.

Le rappeur connait deux années compliquées. Après une suspension temporaire puis la suspension définitive de son compte principal, l'auteur de "Mona Lisa" avait décidé de relancer le compte OKLM, média qu’il avait lancé en 2015 et qui ne donnait plus de nouvelles depuis 2020. Malgré ce changement, cela n'a pas permis de calmer les modérateurs d’Instagram qui s'apprêteraient également à supprimer ce dernier.

Grand adepte de la plateforme Instagram, Booba est connu pour le boycott réalisé par Instagram à son égard. Après avoir publié un screen montrant la suppression de l’un de ses messages, le rappeur du 92 a montré à ses followers le “dernier avertissement” que la modération d’Instagram lui a envoyé au sujet de son compte.

Se rendant à l'évidence et sachant qu’il n’allait pas faire long feu sur le réseau, il en a profité pour dénoncer à nouveau la censure dont il dit faire l’objet sur le réseau social.

"Vous allez vous faire chier comme des rats morts sans la Piraterie sur Instagram. Les temps sont bien trop sombres pour qu'ils nous laissent dire la vérité... Restez concentrés, ne baissez pas la garde, l'heure est grave... On lâchera R"

Pour l'instant, c'est lui qui le dit mais vu les nombreux messages qu'il reçoit et surtout le fait qu'il ait attaqué Instagram en justice, il se pourrait bien qu'il ait raison... A moins qu'il ne tente un coup de pression sur Instagram ? On devrait bientôt avoir une réponse...