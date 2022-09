Booba jubile après la diffusion de "Complètement d’enquête" sur le business des influenceurs

B2O est un lanceur d’alerte !

Le Duc vient d’obtenir une consécration musicale en remplissant le Stade de France pour la première fois de sa carrière. Mais Booba le citoyen/combattant en eu une seconde ce dimanche soir avec la diffusion de l’émission de France 2, "Complément d’enquête" dont le sujet était "Arnaques, fric et politique : le vrai business des influenceurs", soit exactement ce que dénonce le rappeur du 92i depuis plusieurs mois. Résultat, le citoyen jubile de voir ainsi son combat légitimité et on peut même dire qu’il est validé. De là à dire que c’est un lanceur d’alerte, il n’y a qu’un pas. Lui, en tout cas, a laissé exploser son kiff de voir ses ennemis dans la sauce en multipliant les messages sur Twitter…

On ne sait pas ce qui va se passer dans l’avenir mais force est de constater que le Duc a gagné la première manche…