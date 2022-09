Booba vs. les influenceurs : l'expression "j'ai une tendinite" devient virale et Magali Berdah la risée de la Toile !

La tendinite au bras droit is the new j'peux pas j'ai piscine...

C'est à hurler de rire !

Il y a une conséquence que les influenceurs n'avaient peut-être pas prévu après la diffusion du reportage sur leurs business dans l'émission "Complément d'enquête" sur France 2 ce dimanche 11 septembre. C'est qu'une des expressions employées par l'ennemie du Duc, l'agent Magali Berdah allait fait le buzz sur la Toile et que tout le monde allait se moquer d'elle. Alors que le journaliste de France Télévisions lui parle d'une montre dont elle a fait la promo sans jamais la porter, celle-ci lui répond sans se démonter : "J'ai une tendinite au bras" pour justifier le fait qu'elle ne l'a pas au poignet. Il n'en fallait pas plus pour qu'elle devienne la risée du Net. Booba jubilait déjà fort, là, il boit carrément du petit-lait car tout le monde s'y est mis pour détourner cette phrase qui est devenu un immense mème en quelques heures... La Ligue 1, la CGT, Buffalo Grill, Doctolib, le Pôle Emploi, les supporters de l'OM et des milliers d'anonymes, tous ont eu une petite pensée pour les influenceurs et leurs excuses en bois...