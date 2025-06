Soolking arrête son concert pour défendre une femme !

En concert, certains fans ont du mal à se tenir à carreau. Ces derniers temps, c’est devenu une mode toxique : des gens du public perturbent les artistes en plein show. Après Hatik qui a récemment dû recadrer un spectateur, c’est au tour de Soolking de faire face à une situation tendue. Mais contrairement à d'autres, le rappeur algérien a réagi avec fermeté et courage.

Alors qu’il interprétait un morceau de son dernier album sorti le 21 février, intitulé "Africa Jungle", Soolking enflammait littéralement la scène. Devant un public en ébullition, l’ambiance était au top… jusqu’à ce qu’un incident vienne tout gâcher.

En plein set, l’artiste coupe soudainement la musique. Il vient de repérer une altercation dans la foule : un homme serait en train d’harceler une femme, allant jusqu’à lui tirer les cheveux. Réaction immédiate du rappeur :

"Qu’est-ce qu’il fait lui ? OH ! Le vieux là il faut le calmer. Comment ça tu lui tires les cheveux t’es un fou toi ou quoi ? Il est fou lui !"

Une prise de position claire et sans détour, qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Dans les commentaires de la vidéo qui circule, plusieurs témoins confirment la scène :

"J’étais là c’était à Salon, j’étais choqué !"

"J’étais au concert hier, j’avais paniqué."

"Meilleur chanteur et en plus meilleur défendeur de la femme… Au grand jamais tu verrais un chanteur arrêter son concert pour défendre une femme. Dans la rue et dans le train, déjà les gens bougent pas le petit doigt… Merci SOOLKING."