Soolking à Marseille pour le clip de "Qué Miras Bobo"

Encore un titre qui va faire danser tout le monde de la part de Soolking !

Après "Carré OK" avec Gims, Soolking est déjà de retour avec un nouveau titre qui a tout pour devenir un hit ! Cette fois, le titre s'appelle "Qué miras bobo", en référence à la célèbre phrase prononcée par Messi lors de la Coupe du Monde 2022 lors du match contre les Pays-Bas. Evidemment, le Sool' en a fait un refrain qui rentre bien dans la tête, et pour clipper le morceau, il est parti à Marseille ! On a même droit à quelques plans tournés au Vélodrome. Le tout, sur une instru bien entraînante, qui devrait faire un carton en club. On ne vous en dit pas plus, le clip est juste ici !