Soolking dévoile la tracklist de "Africa Jungle"

L'album de Soolking arrive le 21 février, et ça s'annonce encore être un gros carton commercial, avec des invités incroyables comme Niro, SCH, SDM,...

Depuis son explosion auprès du grand public avec le titre "Guérilla", Soolking fait partie des plus gros vendeurs de disques en France, mais pas seulement. C'est aussi un artiste qui est extrêmement écouté dans les pays du Maghreb, en Turquie, et dans bien d'autres endroits, bref, un véritable phénomène musical par-delà les frontières. Alors que son nouveau titre, "Que Miras Bobo", a déjà dépassé le million de vues sur Youtube en 4 jours, le chanteur va faire son retour avec un nouvel album, "Africa Jungle part. 1", dont il vient de dévoiler la tracklist.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que la tracklist est prometteuse, avec énormément d'invités prestigieux, ce qui devrait avoir comme conséquences de le voir encore squatter les premières places du top single et du top album. On retrouvera évidemment le titre "Carré Ok" avec Gims, mais ce n'est pas tout : Franglish, Ven1, Ghali, Niro, Gazo, SCH (avec "Tiki Taka") et SDM seront également de la partie.

Des feats variés, qui promettent normalement une vraie diversité dans les ambiances qui seront proposées dans l'album. Le feat avec le rappeur italo-tunisien Ghali promet aussi d'être intéressant, lui qui est une grosse star de l'autre côté des Alpes. En tout cas, on a hâte d'être le 21 février pour découvrir tout ça ! Et vous ?

Tracklist

1-Qué Miras Bobo

2-Bisous (ft Franglish)

3-Savage

4-Carré OK (ft Gims)

5-Dinars (ft Ven1)

6-Koula Youm

7-Como Tu

8-Molo

9-Abracadabra

10-Heat (ft Niro)

11-Casanova (ft Gazo)

12-Tiki Taka (ft SCH)

13-Only You (ft SDM)