Le morceau cartonne sur Youtube.

On a trouvé sur quel son les gens vont danser pour le Nouvel An ! Gims et Soolking sont deux habitués des tubes, deux véritables hitmakers du rap fr, mais cette fois ils ont fait fort en cette fin d'année 2024 avec ce feat, qui s'appelle "Carré Ok". Un morceau dansant, au refrain pas trop compliqué qui va bien rester dans la tête, le titre a tout pour aller frapper très fort dans les charts. Attendez-vous à l'entendre souvent dans les prochaines semaines !