"Nouvelle Ecole" : SCH, Shay et Niska seront les jurys de la saison 2

Une saison 2 qui ne devrait pas tarder à commencer.

Après "Validé", c'est "Nouvelle École" qui a pris toute la place dans l'actualité Rap français cette année en tant que série la plus regardée. La série se présente sous forme de télé-crochet et propose de suivre les talents depuis leur détection par le jury, jusqu'à la grande finale et les 100 000 euros, si tout se passe bien pour eux. Entre les deux, ils se voient coachés par les pros du milieu, en particulier Shay, Niska et SCH, les trois membres du jury, mais aussi d'autres intervenants comme Jul, Fianso, Dinos, Youssoupha et bien d'autres.

Netflix a bien pris la mesure du succès de la première saison, très tôt arrivée en top tendance sur la plateforme et faisant définitivement partie des programmes forts de l'année. Un succès qui est en partie dû à la notoriété du jury, qui a ramené pas mal de monde devant le programme. C'est sans doute pour cette raison que la production a décider de recommencer avec Shay, Niska et SCH pour le jury de la saison 2 de "Nouvelle École".

zérparti !!!!



Nouvelle École, saison 2… Prochainement. pic.twitter.com/mkSDBf60L7 — Netflix France (@NetflixFR) September 24, 2022

En effet, Netflix a dévoilé un court teaser pour cette deuxième saison, dont le tournage a déjà commencé si on en croit al vidéo. On y retrouve les trois stars du jury de la saison 1 sur les lieux dans lesquels ils feront passer les auditions, moment fort du concours. La décision, si elle paraît évidente devant le succès de la première saison, pourrait bien faire parler, car certains ont pas mal critiqué les choix de Shay et de Niska notamment, même si c'est souvent le cas dans ce genre de télé-crochet : les gens ont rarement le même avis que les juges. Rendez-vous dans quelques mois pour voir s'ils ont fait des ajustements !