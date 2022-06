Nouvelle école : Fresh La Peufra revient sur sa victoire et prépare l'avenir

Le vainqueur du concours Netflix est lucide et ambitieux.

Evidemment, c'est LE rappeur dont on parle en ce moment, Fresh La Peufra, le vainqueur du concours Netflix, "Nouvelle école" est partout dans les médias. Il s'est récemment confié à Jack et il est revenu à la fois sur sa victoire et sur ce qu'il l'attend, conscient que le plus dur commence certainement.

Pour le rappeur belge, la différence entre lui et ses concurrents s'est faite dans la tête.

"Ce n'est pas une question de talent car tout le monde était talentueux mais je pense que ça s'est joué au mental [...] Il fallait être fort mentalement, ne pas se laisser submerger par le stress, il fallait gérer son stress et ce sont tous ces facteurs-là qui ont fait que j'ai gagné je pense."

Le jeune artiste est aussi conscient qu'il a désormais une image et un statut qu'il doit assumer. Mais il a déjà son idée pour le futur.

"Je n'ai pas élaboré une stratégie pour me détacher de l'émission mais après avoir gagné un concours comme celui-là, je dois confirmer derrière. J'ai un EP qui va sortir qui s'appelle 'Bientôt à l'abri' qui sort le 1er juillet. Si je le sors aussi vite c'est que je me dis que les gens, ce n'est pas dans trois mois, dans six mois qu'ils m'attendent, c'est tout de suite. Ils ont envie de voir de quoi je suis capable."

On le sait, confirmer et durer, c'est souvent le plus dur mais Fresh est assez confiant pour la bonne raison qu'il n'a pas tricher. Pas dans le sens de contourner les règles mais bien de ne pas s'inventer un personnage ou une vie. Le Fresh de "Nouvelle école", c'est le même qu'avant et qu'après. A la différence près qu'il est aujourd'hui un rappeur attendu.