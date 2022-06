Nouvelle Ecole : Fresh Lapeufra remporte le concours

Il a devancé Leys et Elyon.

Les derniers épisodes de "Nouvelle école" ont été mis en ligne sur Netflix ce jeudi 23 juin. On connaît donc le gagnant du concours. Il s'agit du rappeur belge Fresh Fresh Lapeufra déniché par Shay à Bruxelles. Il était opposé à Leys et Elyon. Il a remporté la victoire avec le morceau "Chop". Et pourtant, ce n'était pas gagné si on en croit Niska.

Le rappeur du 9.1. s'est en effet confié à la suite du verdict. Fresh Lapeufra n'était pas leur premier choix. Pire, lui et le Marseillais n'étaient même pas totalement convaincu par ses prestations.

"Au début, moi et le S, on n'était pas... On t'a reproché d'être sur un créneau très occupé. "C'est bien mais..." mais aujourd'hui il n'y avait pas de mais."

Autrement dit, il a dominé la finale de la tête et des épaules. Résultat, il empoche 100 000€ et son titre "chop" et son désormais fameux gimmick "Faut que ça chop / Elle est bonne sa mère, je sais" sera également mis en avant dans la playlist "Fresh rap" sur Spotify.

Elyon premier éliminé

SCH a également admis que "la tâche n'a pas été simple" mais que les jurés avaient "essayé d'être le plus objectifs possible". Pourtant, très vite, Elyon a été écarté de la course à la victoire finale.

"Dans quasi toutes les épreuves, tu as été à des kilomètres du format rap auquel on est attaché. Tu es un artiste accompli avec une vraie identité. En toute honnêteté, je pense que le créneau dans lequel tu évolues, (...) je pense que c'est ce qui te fait défaut aujourd'hui, en vue de la globalité de la compét'."

Shay, elle, a fait des compliments à Leys, heureuse sans doute de voir qu'une femme a pu aller aussi loin dans cette compétition.

"Leys, ce que tu nous as montré aujourd'hui, on l'a jamais vu en France. (...) Tu as tout ce qu'il faut, on était fiers de ce que tu as fait."

Mais finalement, cette aventure a permis de tous de sortir de l'ombre et, quelque part, ils sont tous les gagnants comme elle l'a dit à Fresh Lapeufra, Leys et Elyon.

"Les gars, c'était vraiment vraiment dur ! Pour nous, c'était une aventure, on l'a vécue avec vous, on vous a vus depuis le début évoluer. Vous êtes trois gros artistes."

Espérons surtout que cette expérience ait réellement lancé leurs carrières. Réponse dans quelques mois.