Attention spoiler : ce sont les six demi-finalistes du programme de Netflix.

Dans l'aventure "Nouvelle école", outre une incroyable exposition médiatique, les rappeurs en compétition se sont vu offrir la possibilité de tourner chacun un clip. (Spoiler) Les six demi-finalistes ont donc pu mettre un de leurs morceaux en avant en vidéo et tous ces clips sont désormais disponibles. On y retrouve Fresh La Peufra, KT Gorique, Elyon, Leys, Houssbad et STLR.