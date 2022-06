Nouvelle Ecole : Fresh LaPeufra affole les compteurs !

Les streams montent pour Fresh.

Les derniers épisode de l'émission "Nouvelle Ecole" sont à peine sortis sur Netflix que les effets se font déjà ressentir. Il faut dire que le show a apparemment été un carton pour les audiences, au point qu'on commence déjà à réclamer une deuxième saison chez les fans. Le show, animé par Niska, SCH et Shay, a été l'occasion de découvrir énormément de nouveaux talents du rap, parmi lesquels on peut nommer BB Jacques, Leys, Elyon, mais aussi Fresh LaPeufra, grand gagnant de cette première édition.

Comme on le disait précédemment, l'effet "Nouvelle École" se fait déjà sentir, en particulier pour Fresh, le vainqueur, qui a vu ses streams bondir depuis la sortie des derniers épisodes. Son titre "Chop" figure notamment à la première place du top streaming Spotify, mais également dans les tops de Deezer et Apple Music. Sur Spotify, il a enregistré 471 000 nouveaux streams en 24h, une véritable performance qui fait que le morceau dépasse désormais "Tout Va Bien", de Naps, Ninho et Alonzo. Rien que ça.

La vie d’ma mère 🙏🏾 https://t.co/aEhXaQ8w7U — FRESH LA PEUFRA (@Fresh_lapeufra) June 25, 2022

La vidéo dans laquelle on voit Fresh La Peufra interpréter son titre "Chop" pour la finale de l'émission est également en tendance Youtube, avec plus de 800 000 visionnages depuis sa mise en ligne, le 23 juin. On pourrait bien être en train d'assister en direct à la naissance d'un phénomène, à voir si le rappeur Belge réussit à confirmer par la suite en faisant durer cet engouement sur le long terme. C'est désormais sa nouvelle mission, mais il semble avoir les épaules pour !