Nouvelle Ecole : MC Solaar refuse le rôle de juré

Il veut pas enfermer les artistes dans une case.

On ne sait pas si on lui a déjà proposé mais la réponse est déjà connue. Mc Solaar n'est pas intéressé par le rôle de juré dans l'émission "Nouvelle Ecole" dont le jury était composé, pour cette première édition, par SCH, Shay et Niska. Interrogé à ce sujet par nos confrères du Journal Du Dimanche, le rappeur n'a pas louvoyé et a été franc. Si jamais on venait à lui proposer, il dirait non.

"Je ne l'ai pas regardée, mais je ne pense pas que cette émission soit faite pour moi à cause de mon côté licence poétique, sans règles [...] Je ne me vois pas coacher un artiste : ce serait l'enfermer dans une norme. Le seul conseil valable, c'est d'écouter les conseils et de ne surtout pas les suivre."

MC Solaar concentré sur sa propre musique

Actuellement en tournée symphonique après la ressortie en physique et en streaming de ses quatre premiers albums, MC Solaar préfère se consacrer sur ce nouveau projet.

"Il m'a proposé de fêter la réédition de mes quatre premiers albums par une série de concerts en mode big band symphonique. J'ai immédiatement accepté, même si mon principal souci était de garder la dynamique, le côté offensif, propre au rap. Nous voulions rejouer tous ces anciens titres comme à l'origine, mais aussi proposer des relectures différentes, notamment avec "Bouge de là", pour apporter un peu de nouveauté dans ce voyage musical dans le temps."

La réédition de ses premiers projets permet aussi à Solaar d'aller toucher les plus jeunes générations comme il le confiait récemment à Pure Charts.

"Avec ce manque, je n'étais pas dans l'histoire du rap en fait. Il y a plein de gens qui sont musiciens aujourd'hui mais qui ne connaissaient pas (...). Ça me fait plaisir que les jeunes puissent avoir accès à ça... Après, il faut les atteindre car ils ne connaissent pas, il faut aller les chercher."

A ce jour, si une saison 2 de "Nouvelle Ecole" est dans les tuyaux, on ne sait pas encore si SCH, Shay et Niska rempileront dans leurs rôles de jurés. Une chose est sûre, ça se fera sans Mc Solaar.