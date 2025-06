Pusha T persiste et détruit Travis Scott

Travis a beau être au top de la hype, on se demande s'il va se sortir de ce clash.

Le torchon brûle entre Travis Scott et Pusha T. Alors que les Clipse, légendaire groupe de la East Coast, va faire son retour avec un nouvel album, de nouveaux morceaux ont commencé à fuiter sur Internet. Et dans l'un d'entre eux, "So Be It", Push allume Travis Scott, en le qualifiant de faible, en disant qu'il a des vidéos de lui en train de pleurer qu'il pourrait envoyer à TMZ. Dans une récente interview, il a même traité la star de "pute", l'accusant d'être déloyal, et il n'a visiblement pas fini de l'insulter.

Dans une nouvelle interview, cette fois pour Apple Music, Pusha T en a remis une couche, en expliquant comment il avait trouvé irrespectueux de voir Travis Scot débarquer en plein milieu de sa session studio pour lui faire écouter un morceau, "Meltdown", dans lequel Drake allait clasher Pusha T, sans lui faire écouter le couplet de Drizzy évidemment.

J'ai juste trouvé que c'était un manque de respect. On ne voulait même pas voir ta gueule, pour être honnête. On n'était pas là pour traîner avec des rappeurs et personnellement, je n'aime pas les rappeurs qui ne rappent pas. Je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas. Donc venir et interrompre la session en faisant quelque chose de déloyal, alors que je t'ai pris sous mon aile [...] Et comme je le dis dans mon morceau, "So Be It", il a fait ça plusieurs fois. Il l'a fait à son mentor, Ye.

Pusha T continue en expliquant que Travis Scott avait décidé de s'impliquer dans le clash entre Drake et Future et Metro Boomin, alors que pour lui, ce n'est même pas un vrai rappeur et qu'il devrait rester en dehors de ça.

Il a même joué un rôle important dans cette histoire de beef. Le couplet de "Like That", encourager tout ça... Je ne veux pas que des mecs qui ne rappent pas encouragent quoi que ce soit. Tu rappes pas, tu restes en dehors des histoires de rappeurs. Toi, spécifiquement, ne te mêle pas des affaires des rappeurs. Ne fais pas ça.

Voilà donc un Travis Scott rhabillé pour l'hiver, puisque pour Pusha T, il n'est même pas un rappeur. On imagine qu'il finira par répondre à tout ça, mais Travis ferait mieux de se méfier : Push' ne lâche jamais l'affaire quand il s'agit d'un clash, et il perd rarement...