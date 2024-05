Sadek relance son clash avec Booba

L'histoire entre les deux n'est toujours pas terminée.

Sadek a apparemment arrêté le rap. C'est en tout cas les dernières nouvelles qu'on a eu provenant de lui. Le rappeur du 93 semble désormais s'être installé à Dubaï où il multiplie les affaires, notamment dans le domaine de la restauration. Il s'est également lancé dans les podcasts et a déjà reçu plusieurs personnalités dans son émission. Mais malgré toutes ses occupations, Dek-Sa trouve encore le temps de penser à Booba, son ennemi depuis plusieurs années.

Sadek a même décidé de relancer le clash contre Booba, sans qu'on comprenne trop la raison derrière tout ça. Le rappeur a notamment publié deux tweets sur Tweeter, dont l'un où on retrouve un audio de Booba au moment du début de l'embrouille avec Maes, quand Kopp s'excusait envers Maes et sa team. En légende, Dek-Sa a écrit : "Je dis pas que je suis extra-lucide mais je sais reconnaître la peur dans la voix quand je l'entends". Kopp aurait-il eu peur des gars de Sevran impliqués avec Maes, raison pour laquelle il s'est excusé ? Peut-être...

Je dis pas que je suis extralucide mais je sais reconnaître la peur dans la voix quand je l’entends 😂 pic.twitter.com/W4xs1vggba — Sadok Bourguiba (@Sadekniuum) May 21, 2024

Dans un second tweet, Sadek répond à un follower à propos de la réconciliation entre son ennemi Booba et La Fouine. Le rappeur du 93 a alors eu une déclaration énigmatique quand on lui demande ce qu'il en pense : "Que si on nous tire dans la tête et que l’arme s’enraille, ce n’est pas le tireur qu’on doit remercier, bref chacun fait ce qu’il veut". On ne sait pas qui est l'arme et qui est le tireur dans son histoires mais on imagine que les concernés se reconnaîtront. Ce qui est sûr, c'est que Sadek ne lâche visiblement pas l'affaire et semble toujours bien remonté contre Booba.