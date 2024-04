Sadek continue de troller Booba sur Diddy

Il s'est même fait bloque par le Duc.

Alors que Booba semblait avoir laissé les clashs et les provocations gratuites de côté pour se féliciter de l'excellent démarrage de sa série "Ourika" sur Amazon Prime, il a été un peu traîné dans la sauce depuis quelques jours par Sadek. L'ex-rappeur (il a annoncé sa retraite) du 93 ne lâche pas son rival d'une semelle et il a notamment ressorti des photos un peu "dossier" sur lesquelles on retrouve Booba en compagnie de... P.Diddy. Il ne fait clairement pas bon de s'afficher aux côtés de P.Diddy en ce moment....

Des piques qui avaient été complètement ignorées par B2O jusqu'ici, sans doute très occupé mais aussi conscient qu'il est difficile de se défendre sur ce genre d’attaques avec des photos qui datent de plus de dix ans. Il le sait très bien, puisque Booba lui-même adore utiliser ces techniques. Mais ça n'a pas empêché Sadek de continuer à appuyer là où ça fait mal, jusqu'à obtenir une réaction de la par de Kopp. Une réaction qui n'est peut-être pas celle que Sadek attendait.

En effet, il s'est purement et simplement fait bloquer par Booba. Alors, un clash qui dérange parce qu'il pique ou juste l'envie d'être tranquille ? On ne sait pas ce qui motive B2O à bloquer ceux avec qui il s'était pourtant beaucoup amusé sur les réseaux depuis maintenant 6 mois. Ce qui est sûr c'est que de son côté, Sadek prends clairement ça comme une victoire, comme on peut le lire dans son tweet :

Bon, bah il n’a pas apprécié que je montre qu’il était très diddy , il préfère parler de moi sans que je puisse répondre. Si vous idolâtrez un pédophile, violeur, blasphémateur, jaloux, harceleur sans limite sous prétexte qu’il rappe bien, c’est votre problème. L’aventure continue