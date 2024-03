Booba mise en cause par Sadek dans l’affaire Diddy

Sadek a retrouvé des images...

On ne pensait pas que l'affaire Diddy qui secoue actuellement le rap américain aurait des répercussions en France. C'était oublier que Sadek est prêt à tout pour mettre Booba dans la sauce. Celui qui a annoncé sa retraite du rap pour se lancer dans l'entreprenariat n'en oublie pourtant pas le game et s'est rappelé que le Duc avait plusieurs fois travaillé avec Diddy notamment sur le morceau "Caesar Palace" dont le mogul fait l'intro ou sur un remix de "Me and You" de Cassie dont il était le producteur à l'époque.

Bref, Sadek a exhumé des tréfonds d'Internet des photos du rappeur de Boulogne prises lors d'une soirée donnée par Diddy, a priori une soirée blanche si on en croit les images postées sur X (anciennement Twitter).