Booba : Sadek relance le clash

Évidemment, le Ramadan n'a pas été un prétexte pour que nos rappeurs français arrêtent leurs bêtises. On aurait pu penser que les conflits allaient s'apaiser, ou au moins se mettre en pause pendant cette période un peu spéciale mais il n'en est rien : les rivalités sont toujours bien présentes, notamment celle entre Booba et Sadek. Un clash qui aurait dû prendre fin depuis que Sadek a annoncé qu'il ne ferait plus jamais de rap, mais les choses ne se sont pas passées comme ça : il vient même de relancer le clash de plus belle.

Il est notamment allé chercher une vidéo de deux fans de Booba, visiblement venus le voir en concert, qui affirment qu'ils ont "croisé le créateur" et que c'est "mieux que la Mecque". Sadek les qualifie d'idolâtres, ce qui doit constituer un crime dans sa religion (on imagine). Il a aussi tenu à répondre à Booba, qui l'avait taclé en parodiant une de ses vidéos explicatives sur la crypto pour y mettre des dialogues issus du dessin animé "Les Shadoks". En légende, on peut lire : "Shadok Blata Crypto Guru 2.0 mi beignet mi 0.9".

Les fans de @booba, je suis sûr que si il vous pissait dans la bouche, vous le remercieriez pour le jus de pomme. On ne peut pas discuter avec des idolâtres. 😐 pic.twitter.com/ljdWDspumB — Sadok Bourguiba (@Sadekniuum) March 20, 2024

Sadek n'allait évidemment pas laisser passer ça et il s'est empressé de répondre à Booba, toujours via Twitter : "J'espère que tu as pu apprendre des choses, ça t'évitera de scam ta communauté de golmons à l'avenir". Une phrase qui fait probablement référence à la fameuse "collection de NFT" lancée par Booba il y a plusieurs mois et qui s'est avérée être une belle douille sur laquelle pas grand monde n'a fait d'argent au final...