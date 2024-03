Booba : Sadek ne le lâche pas d'une semelle

"Fais pas ta farouche Élie"

La rivalité entre Booba et Sadek continue de faire rage en cette fin de semaine printanière. Ce dernier ne lâche pas d’une semelle le Duc dès que celui-ci s’empare de son compte X. Ce jeudi 22 mars, on apprenait la mort de Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la culture. Booba a écrit un message, non pas pour rendre hommage, mais au contraire pour attaquer Jack Lang (dans son hommage à Frédéric Mitterrand), anciennement ministre de la culture lui aussi. Il en profite pour adresser une pique à Laurent Bouneau et la cérémonie des Flammes.

"Jack Lang pourriez-vous me unfollow s’il vous plaît ! Merci. Encore bravo Laurent Bouneau et Les Flammes. " peut-on lire dans son tweet. Le rappeur de 47 ans fait donc référence aux tweets de Jack Lang, rendant hommage au défunt Frédéric Mitterrand. Un hommage polémique puisque Frédéric Mitterrand a été accusé de pédophilie et "tourisme sexuel" à plusieurs reprises au cours de sa carrière.