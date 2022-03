Booba et Vald : ça continue de chauffer

Ils ne se lâchent plus.

Si vous pensiez le clash entre Booba et Vald terminé, détrompez-vous ! Alors que le Duc continue de le tacler publiquement, le V préfère, lui, répondre en privé.

Il devient de plus en plus difficile de suivre les beef de Booba. Entre les coups de pression envoyés à Puma, son clash avec Tanguy David ou encore Thierry Ardisson, il est sur les côtes de tout le monde et vice-versa. En conséquence, il n’aurait pas été surprenant de penser que son conflit avec le V était de l’histoire ancienne. Sauf qu’il n’en est rien.

Sullyvann a annoncé récemment mettre un terme à la guerre que Kopp et lui se font sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Seulement pour cela, il faut que les deux parties soient d’accord. De son côté, Kopp provoque régulièrement son ennemi, mais c’est surtout la dernière qui a fait réagir l’interprète d’"Anunnaki". L’artiste de 45 ans avait, en fin de semaine dernière, clashé Orelsan, Ninho, Franck Gastambide et Vald par la même occasion, tout ça en story instagram. Franck Gastambide s’était exprimé sur sa série "Validé" que Ninho a, lui-même, validé en intégrant le casting. Le Duc lui a répondu : "Elle n'est pas validée du tout ! c'est juste que lui c'est un pantin sans avis. Et c'est pas lui le numéro 1, c'est Vald, sans hit".

Il n’aurait pas fallu bien longtemps pour le V réagisse. En message privé, il a rétorqué : "Comment t’as trop envie de me parler. Avoue t’aimerais qu’on redevienne copain, tu sais pas comment le dire". Il ajoute ensuite : "C’est ton grand-père le facho". Ce à quoi Booba a répondu : "Paix à son âme. J’ai envie de te parler en face petit facho. Heureusement que Roger est là sinon, on t’aurait jamais démasqué Valentin". Il fait référence ici à Roger Le Du, le père de Vald, que B2O a affiché de nombreuses fois pour ses propos racistes.

Leur conversation privée s’est donc rapidement retrouvée publique, en story instagram de la page oklm, grâce à un Booba visiblement déterminé. Preuve que leur beef est loin d’être fini !