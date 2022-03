Booba continue de démolir Zemmour et Tanguy David

Si ça n'était pas aussi grave, ce serait jubilatoire.

Booba n'a jamais trop fait de politique et on ne peut pas forcément dire qu'il s'agisse d'un rappeur engagé. Mais c'est pourtant un des seuls rappeurs hexagonaux à taper régulièrement sur le candidat à l'élection présidentielle Eric Zemmour et sur un de soutiens, Tanguy David, avec il s'est assez violemment embrouillé sur Twitter. Mais vous connaissez le Duc, il continue de frapper quoi qu'il arrive, Kaaris, Gims ou encore Rohff peuvent en témoigner. Alors que la guerre en Ukraine exacerbe les positions de certains, le rappeur de Boulogne ne manque de se rappeler au bon souvenir de ses ennemis comme aujourd'hui avec deux tweets adressés à Zemmour et à Tanguy David.

Dans le premier, il retweet une énorme embrouille entre Tanguy David et d'autres militants de la génération Z. Et le moins que l'on puisse dire c'est que personne n'a de leçons à donner aux rappeurs qui se clashent régulièrement sur les réseaux sociaux. On porte peut-être des costumes, mais on n'en reste pas moins agressif...

".@tanguy_france J’crois qu’t’es démasqué Mamadou!!! Bienvenue chez nous on t’as gardé ta place au chaud près des chiottes. On va causer du pays 🏴‍☠️ David 🤣🤣🤣🤣 et pourquoi pas Jérémie!!!!!"