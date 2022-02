Booba allume Tanguy David

Pas de trêve avec Tanguy David pour le Duc.

Le contexte politique en France ne cesse de se tendre, avec ce conflit Russo-Ukranien mais aussi l'approche des élections présidentielles, qui font ressurgir des débats nauséabonds sur l'immigration notamment. Eric Zemmour et ses idées ont beaucoup plus de portée qu'avant. Mais le rap game ne compte pas laisser Mr. Zemmour et son équipe faire campagne avec leurs propos racistes et orduriers. Cette fois, c'est Booba qui s'attaque à nouveau à Tanguy David, le jeune homme noir soutien d'Eric Zemmour.

Et on peut dire qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Dans un tweet incendiaire, supprimé depuis (Booba a d'ailleurs mangé un Ban pour ce tweet), le rappeur insulte Tanguy David de "Quota, colonisé, traître django, putréfaction lâche, esclave, bounty, nègre de maison, serpillière, manipulé voué à l'échec, blood eagle, vient me donner une leçon tu vas voir clair". Le message est plutôt direct, pas moyen de l’interpréter autrement : les deux ne s'aiment pas. Le tweet de Tanguy David, dans lequel il dit que Booba est un millionnaire en pré-retraite qui ne vit pas en France, est assez piquant lui aussi.

.@tanguy_france dis à ton daron d’effacer son Facebook sinon y va t’mettre dans la sauce ???? pic.twitter.com/b676Ii2Fw6 — Booba (@booba) February 26, 2022

Mais on espère surtout, pour le bien de la France et de ses habitants, qu'une confrontation entre les deux n'aura jamais lieu, encore moins à la télé. Soyons honnêtes : si ça devait arriver, ce serait probablement dans TPMP. Et personne n'a envie de voir Booba et Tanguy David discuter de politique chez Cyril Hanouna. Même si, il faut l'avouer, ce serait un sacré spectacle. Depuis, plusieurs tweets ont été publiés par B2o et il ne semble pas prêt de lâcher l'affaire !