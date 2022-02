Booba validé par Cyril Gane !

Pour lui, c'est le numéro 1 incontestable.

Booba a beau avoir été un peu malmené sur Instagram par Vald et sa fanbase durant son dernier clash, l'aura du Duc est encore bien présente dans le rap game. Il reste évidemment une référence pour la plupart des rappeurs et des amateurs de rap, pour ses classiques notamment. B2o a l'habitude de recevoir des éloges (presque autant que des clashs) mais cette fois, ça risque de lui faire bien plaisir. Car c'est Ciryl Gane, le combattant UFC, qui s'est exprimé à ce sujet lors d'un live sur Twitch.

Il a d'abord cité pas mal d'artistes du 92i dans ce qu'il écoute en ce moment : "un top français ? Par rapport à ce que j'écoute en ce moment, je dirais SDM, j'aime beaucoup le flow. Avec Green Montana aussi, si on parle de flow", en avouant que leurs musiques lui parlent beaucoup, et que les recherches de flows un peu différentes sont intéressantes. Il est ensuite invité à s'exprimer sur Booba : "je suis pas forcément ultra fan, je préfère pas écouter en ce moment. Après si tu prends sur l'ensemble de sa carrière, c'est le numéro 1 incontestablement".

Le moment ou je parle de rap avec cyril gane ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/TYyCcHzW16 — BATMAN???? (@GREEZLY_) February 23, 2022

Le combattant UFC a donc plusieurs artistes du 92i dans sa playlist, ce qui devrait faire plaisir à Booba, lui qui est désormais là pour faire exploser les poulains de son label. À moins que les trop nombreuses embrouilles du patron finissent par leur fermer quelques portes importantes dans l'industrie (feats, etc...). Petite précision au sujet de Ciryl Gané : le "Bon Gamin" a une belle connaissance du rap game et est même très proche de pas mal de rappeurs et d'artistes, dont l'équipe "Bon Gamin", justement.