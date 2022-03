Booba shoote Orelsan, Ninho et Franck Gastambide

Le Duc ne se fatigue jamais...

Si vous pensiez que le fait d'avoir "perdu" son clash Instagram contre Vald allait calmer Booba quelques temps, évidemment, vous vous trompiez. Le pire cauchemar du rap français n'a pas fini de mettre le bordel dans le game à coups de clashs bêtes et méchants et de dossiers qui font mal. Alors qu'on pensait que son attention était concentrée sur Tanguy David et Eric Zemmour, le Duczer est revenu à ses bonnes vieilles habitudes, en envoyant des missiles à Orelsan, Ninho et Franck Gastambide.

Booba à ton grand âge ? 😭😭 pic.twitter.com/qg3L25Ul0o — RAPчαn 🤙🏽 (@RaPyan_) March 4, 2022

Pour Orelsan, les dernières nouvelles font écho d'un froid entre les deux stars du rap français, qui daterait d'une collaboration avortée à l'époque du tournage de "Glaive" et de la fusillade. Booba avait alors balancé quelques piques, mais cette fois, dans une story, il a carrément allumé le rappeur de Caen. Dans une story, il reprend des images du dernier clip d'Orelsan, "La Quete", un morceau introspectif extrait de son album "Civilisation". Les images du clip sont suivies d'un "On s'en bat les couilles" qui arrive là de manière un peu inattendue...

Mais il a surtout bien taclé Franck Gastambide et sa série "Validé". Il a reposté un ancien reportage Konbini sur le tournage de la saison 1, dans laquelle on voit le réalisateur avec un t-shirt "Octogone", ce qui n'a visiblement pas plu au Duc. "Lui y reprend Validé, Octogone, il est sans vergogne. Alors que c'est un acteur x en vrai...", peut-on lire en légende. Puis sur une deuxième image, on retrouve Franc Gastambide en compagnie de Ninho, en train de nous parler de l'importance que sa série soit validée par les rappeurs. Ce à quoi Booba répond : "elle n'est pas validée du tout ! c'est juste que lui c'est un pantin sans avis. Et c'est pas lui le numéro 1, c'est Vald, sans hit". Ca commence à faire beaucoup de monde en même temps, pas sûr que les pirates aient le temps de suivre B2O sur chaque fight...