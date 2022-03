Booba clashé par Thierry Ardisson !

La réponse du Duc ne s’est pas fait attendre.

Thierry Ardisson s’est exprimé sur Booba lors d’une interview et on ne peut pas dire qu’il le porte dans son cœur. Des propos qui ont vite fait réagir le Duc. Serait-ce le début d’un nouveau beef ?

Thierry Ardisson a donné une interview pour GQ dans laquelle il s’est exprimé sur son parcours, sa carrière télévisuelle et surtout, sur son émission culte "Tout le monde en parle" diffusée de 1998 à 2006. Un programme à travers duquel Thierry Ardisson a consolidé sa réputation de provocateur. Sans filtre (et sans gêne), il a de nombreuses fois, mis ses invités mal à l'aise. En 2004, Booba était dans l’émission, pour faire la promotion de son album "Panthéon" et ça n’a pas été l’amour fou entre le rappeur et le journaliste. Lorsque ce dernier lui a demandé pourquoi est-ce qu’il ne souriait jamais, l’interprète de "Walter White" lui avait répondu : "Qu’est-ce que je m’en branle de tes questions à la con". Sympa l’ambiance…

Plus d’une décennie après, Thierry Ardisson est revenu sur cette séquence et a donné son opinion sur l’artiste :

"Booba je l’ai interviewé, honnêtement je m’en souviens pas, il y a plein de gens dont je me souviens pas heureusement. Il m’intéresse pas, voilà. Je pense que c’est du marketing son attitude, je pense qu’il ne m’intéresse pas du tout. Il n’y a aucune chanson de Booba que personne peut siffler, il a jamais écrit une mélodie. Alors il a une haine oui, mais enfin avoir la haine ça suffit pas à faire une carrière".

Un avis bien tranché qui, il faut le dire, n’est absolument pas objectif. Musicalement parlant, Kopp (comme d’autres artistes) a contribué à l’évolution du rap français et c’est un fait, qu’on apprécie la personne ou pas.

Après la diffusion de l’interview, Booba a, sans surprise, réagi. Lui qui est certainement encore plus provocateur que le journaliste (son dernier clash avec Tanguy David en est la preuve), il a donné une réponse à la B20. C’est donc sans pitié qu’il a partagé l’extrait vidéo sur la page Instagram OKLM en commentant : "Je m’en rappelle pas, mais je m’en rappelle. Espèce de bouffon va te faire aspirer la rondelle en club échangiste et ferme la, t’as aucun talent. Oui j’ai la haine tu sais même pas à quel point mon petit salopio !!!".

Sur twitter, le roi du clash en a rajouté une couche :

Qui s’y frotte, s’y pique !