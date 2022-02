Kanye West s'acharne sur Kid Cudi à cause de son amitié avec Pete Davidson

Ye l’a très mauvaise.

Kanye West en veut à Kid Cudi vis-à-vis de Pete Davidson et a décidé de partager toute sa rancœur avec le monde entier. Il s’en est pris une nouvelle fois à lui sur les réseaux et ne semble pas prêt de s’arrêter.

Le rappeur de 44 ans vit une période très compliquée. Même si musicalement tout va bien, puisqu’il prépare la sortie de "Donda 2", personnellement en revanche, sa vie privée (qui n’est d’ailleurs plus privée du tout) est des plus tourmentée. En effet, Kim Kardashian a divorcé de Ye et ce dernier ne veut pas tourner la page. À maintes reprises, il n’a pas caché son envie de recoller les morceaux avec la star de télé-réalité et de réunir à nouveau sa famille. Une affaire compliquée puisqu’à côté de ça, c’est la guerre avec la famille Kardarshian et surtout avec son ex-femme. À cela, on peut aussi rajouter le fait qu’elle ait refait sa vie avec Pete Davidson.

C’est justement le dernier "drama" incluant le comédien que Kanye a décidé de poursuivre. Ces derniers temps, il ne loupe pas une occasion de clasher son nouvel ennemi, que ce soit en musique ou sur les réseaux. De plus, les personnes qui sont proches de Davidson, à l’instar de Kid Cudi, sont désormais sur sa black list. Il y a quelques jours, les deux amis se sont d’ailleurs clashés sur les réseaux, à cause de cette amitié existante entre Kid Cudi et le nouveau mec de Kim K.

Le samedi 12 février, l’artiste a poursuivi ses attaques. Sur Instagram par exemple, il a partagé une photo sur laquelle il apparait avec Kid Cudi et celui qu’il appelle Skete. Ye a d’ailleurs caché le visage de ce dernier avec une croix rouge et a mis en légende : "Je voulais juste que mes amis soient là pour moi. Le couteau dans le dos continue d’aller de plus en plus loin". Comme ça au moins, le message est clair. Dans un autre post instagram, il rajoute :

"J’adore la communion et j’aime mes amis et ma famille. La raison pour laquelle j’ai demandé à Cudi d’au moins parler à Skete c’est parce que pendant des années, Cudi a fait comme si c’était lui et moi contre le reste du monde. Maintenant que je me bats pour ma famille, il n’est plus à mes côtés. Il s’agit beaucoup plus que de la musique".

Cependant, Kanye West en avait gros sur le cœur et ne s’est pas arrêté là. Dans une autre publication, qui a été effacée depuis (tout comme les autres) et sur laquelle apparaissait son ancien pote, il continue :

"Je n’aurais jamais demandé de loyauté si ça n’avait pas d’abord été proposé et j’ai trouvé une photo cool parce que j’aime Cudi et je l’aimerais toujours. Mais Donda 2 est sur le point de revenir et ça va être le feu. Tout le monde se ne sera pas prêt pour la fumée".

Un bon moyen pour le rappeur de rappeler que Kid Cudi, qui était présent sur "Donda", ne le sera définitivement pas sur le 2.

Kanye West est rancunier !